Jessica Lange reveló el inesperado rechazo que sufrió antes de convertirse en estrella: “No les interesé”

Antes de ganar dos premios Oscar y convertirse en una de las actrices más reconocidas de Hollywood, Jessica Lange estuvo a punto de quedarse afuera de la película que cambió su vida. A los 27 años llegó a un casting sin experiencia y la primera respuesta que recibió estuvo lejos de ser alentadora.

A casi cinco décadas de su debut en el cine, Jessica Lange recordó cómo consiguió su primer gran papel en Hollywood y reveló que inicialmente fue rechazada por los responsables de King Kong, la película de 1976 que finalmente la lanzó a la fama.

La actriz, hoy de 77 años, reconstruyó aquella historia durante una reciente participación en Live With Kelly and Mark. En ese momento, Lange acababa de regresar a Nueva York después de vivir en París, trabajaba como camarera y recién comenzaba a tomar clases de actuación.

Fue entonces cuando una agencia de modelos se puso en contacto con ella. El productor italiano Dino De Laurentiis buscaba una actriz desconocida para protagonizar una nueva versión de King Kong y le ofrecieron viajar a Los Ángeles para realizar una prueba de cámara.

Lange aceptó casi sin expectativas. Vivía en un departamento en el West Village y nunca había trabajado profesionalmente como actriz.

El rechazo que recibió Jessica Lange en Hollywood

La oportunidad parecía enorme: la llevaron a los estudios MGM, que Lange admiraba desde que era chica. Sin embargo, apenas llegó se encontró con una respuesta inesperada.

“Me vieron y no les interesé”, recordó sobre aquella primera impresión.

Su historia en Hollywood podría haber terminado allí. Pero su representante en Nueva York insistió en que, después de haberla llevado hasta Los Ángeles, al menos debían hacerle una prueba frente a cámara.

Finalmente aceptaron y el resultado cambió por completo la opinión de los productores: Lange consiguió el papel de Dwan en King Kong, dirigida por John Guillermin y coprotagonizada por Jeff Bridges.

La película significó su debut cinematográfico y la puso inmediatamente bajo la mirada de Hollywood. Incluso De Laurentiis llegó a proyectarla como una posible nueva Marilyn Monroe.

De trabajar como camarera a protagonizar King Kong

El salto fue enorme. Lange pasó de trabajar como camarera y estudiar actuación a encabezar una superproducción sin haber realizado previamente una película.

Sin embargo, el éxito de King Kong tampoco le garantizó inmediatamente una carrera. La propia actriz recordó que después del estreno pasó un período sin recibir nuevas ofertas importantes y continuó preparándose como intérprete.

Con el tiempo, la historia cambió por completo. Lange construyó una extensa trayectoria y terminó convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de su generación.

Entre sus mayores logros aparecen sus dos premios Oscar, por Tootsie y Blue Sky, además de numerosas nominaciones y reconocimientos por películas y producciones televisivas. Décadas después de aquel primer rechazo, también encontró una nueva generación de seguidores gracias a sus diferentes personajes en American Horror Story.

Precisamente, Lange está nuevamente en el centro de la escena por su regreso a la serie de Ryan Murphy: la temporada 13 de American Horror Story se estrena este jueves 24 de septiembre y la actriz vuelve a interpretar varios de sus personajes más recordados.