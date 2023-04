Jey Mammon volvió a Argentina tras la denuncia por abuso sexual: qué dijo

Luego del escándalo en que se vio envuelto durante las últimas semanas, Jey Mammon volvió esta madrugada a Argentina, luego de haberse refugiado en Madrid intentando pasar desapercibido tras la denuncia hecha por Lucas Benvenuto.

El animador regresó al país tras doce días de retiro, que definió ante la prensa como «vacaciones». Fue captado por las cámaras en el Aeropuerto de Ezeiza, donde además respondió algunas preguntas de los periodistas.

Allí aseguró que «nunca se escapó del país», sino que su propósito era «pensar sobre el momento» que lo tiene apuntado por el abuso sexual agravado de Benvenuto, quien lo denunció hace tres años atrás ante la Justicia en una causa que prescribió.

El conductor declaró, además, que no tiene abogado porque, en este momento, no tiene una denuncia ante la Justicia: «Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar», señaló.

Así volvía Jey Mammon este lunes por la madrugada a Argentina. Foto: @ChismesDeKer

«Fernando Burlando fue abogado defensor en su momento y ahora, en este caso, sería quien quisiera que me represente como querellante. Pero si me preguntan, todavía no tomé una decisión» indicó Jey Mammon en diálogo con los periodistas.

«Juro que ahora quiero pensar en nada», concluyó el exconductor de «La Peña de Morfi».

Preparaban un escrache contra Jey Mammon en Madrid

Días atrás, un exparticipante de Gran Hermano, Emiliano Boscatto, se puso al frente de la organización de un «escrache» contra Jey Mammon en Madrid. Con una placa en negro en Instagram Stories, el famoso avisó que “con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo”.

“Si quieren sumarse me escriben” agregó el cordobés, invitando a otros residentes de Madrid junto con un fragmento del programa de televisión LAM donde se hablaba del caso. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para llevarlo a cabo.