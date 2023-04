Juan Alberto Mateyko habló de la posibilidad de reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi: qué dijo

Tras la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso sexual, el conductor de La Peña de Morfi fue apartado del programa y momentáneamente reemplazado por Georgina Barbarossa.

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen reveló que un histórico conductor y locutor podría ser el reemplazo definitivo de Jey Mammon.

“El principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko. Es el sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior y mucho tiene el programa de eso también, es un tipo federal y la gente lo ama”, señaló.

El periodista explicó que esta decisión todavía no está confirmada, pero Mateyko sería el principal candidato de Telefe para estar al frente de ‘La Peña’ de los domingos.

“Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que como te digo es un sueño repatriarlo, Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí pero no me contestó”, comentó.

La Peña de Telefe: qué dijo Juan Alberto Mateyko

Juan Alberto Mateyko habló con el medio cordobés ‘Vos’ y se refirió a la posibilidad de conducir ‘La Peña’. “Esto nace desde antes del caso de Jey Mammon. Un grupo de productores de La Peña de Morfi me dijo en su momento que estaría bueno que yo estuviera en el programa, pero yo le contesté que estaba en Mitre Córdoba”, reveló el conductor.

“Hace 20 años hubiera agarrado… pero ahora haría todo mal. Es distinguido que se me mencione, pero además no hubo ninguna propuesta concreta por parte del canal”, comentó y añadió: “Cuando me convocaba Gerardo Rozín para el piso o para salir por Zoom, yo tenía una relación muy buena. Pero hoy además está Georgina Barbarossa, y está midiendo muy bien. Sería faltarle el respeto a ella y también a Jey, que más allá de su caso dijo que tiene contrato con Telefe hasta fin de año”.

NA