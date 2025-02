Abel Pintos se presentará en la Fiesta Nacional de la Manzana 2025 y previo al arribo a la ciudad de General Roca, brindó una entrevista radial en donde, en medio del enfrentamiento del presidente Javier Milei con Lali Espósito y María Becerra, manifestó todo su apoyo a las cantantes.

Abel Pintos se manifestó en contra del ataque de Javier Milei a Lali Espósito y María Becerra

El intérprete de «La llave» criticó al primer mandatario, quien llamó a las artistas “Ladri Depósito” y “María BCRA”. “Me parece una falta de respeto”, señaló Abel Pintos, que estará el domingo en el escenario mayor.

“Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. No me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera. Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos”, afirmó, en alusión a la defensa que realizaron otros artistas como Dillom o Milo J.

“Estuve viendo que también tiene que ver con un montón de cosas, como la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque la verdad que no comulgo con nada de todo eso. Y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera”, aseguró en cantante que nuevamente llegará a la Fiesta de la Manzana 2025 y tocará previo a La Konga.

El conductor le preguntó acerca de por qué creía que Milei había elegido a la comunidad artística como centro de muchas de sus batallas: “Me parece lamentable. El Presidente es la cabeza de todo un país. Debería identificar a todo un país, entonces me parece lamentable. No es la primera que esto pasa. Uno dice ‘es raro’. Más que raro, es lamentable. No es raro porque ha pasado muchos veces”.

“La música y la cultura ha sufrido muchas veces la afrenta de los políticos, en la Argentina y en el mundo entero. Y siempre que sucede es lamentable”, afirmó el cantante.