Joaquín Furriel, Luisana Lopilato y Maite Lanata arrasan en Netflix con una producción Argentina

La producción nacional cautiva con su trama policial, secretos y un elenco de lujo. 

Redacción

Por Redacción

Joaquín Furriel y Luisana Lopilato.

Netflix lo hizo de nuevo: una producción argentina volvió a escalar en el ranking de lo más visto y puso a todos a hablar. Esta vez, el fenómeno lleva el nombre de “La corazonada”, una película que mezcla drama, suspenso y policial, y que reúne a pesos pesados de la actuación nacional: Joaquín Furriel, Luisana Lopilato, Maite Lanata, Delfina Chaves y Rafael Ferro. 

De qué trata «La corazonada», la serie de Netflix protagonizada por Joaquín Furriel, Luisana Lopilato y Maite Lanata 

La historia arranca con el asesinato de Gloriana (interpretada por Delfina Chaves), una joven de 19 años que aparece muerta en su propia cama. El caso sacude a todos y pone en la mira a su amiga y compañera de vivienda, Minerva, aunque las sospechas se extienden al círculo familiar y hasta al novio de la víctima. Nada es lo que parece y cada personaje esconde algo. 

En medio de la investigación aparece Pipa (Luisana Lopilato), una joven agente que se suma a la División de Homicidios. Bajo la conducción de Juánez (Joaquín Furriel), el equipo se mete de lleno en un caso donde la corrupción, los intereses ocultos y los secretos familiares se entrelazan con los dilemas personales de los protagonistas. 

El regreso de “La corazonada” 

Aunque muchos la descubrieron recién ahora, “La corazonada” se estrenó originalmente en 2020 y fue la primera producción argentina de Netflix. Dirigida por Alejandro Montiel y basada en la novela de Florencia Etcheves, la película es una precuela de “Perdida” (2018). 


