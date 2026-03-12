Joe Keery, estrella de Stranger Things, sorprendió al aparecer en la Bombonera para ver Boca-San Lorenzo
El actor que interpreta a Steve Harrington en la exitosa serie de Netflix estuvo presente en el partido de Boca Juniors-San Lorenzo.
El actor estadounidense Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en el éxito de Netflix Stranger Things, fue uno de los presentes en el partido Boca-San Lorenzo, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.
El artista se tomó un momento de sus obligaciones profesionales en el país para conocer el estadio de Boca Juniors y ver el partido desde uno de los palcos preferenciales.
Joe Keery estuvo en la Bombonera y se animó a decir “Vamos Boca”
Mientras se llevaba a cabo el entretiempo, Keery fue interceptado por el canal oficial del club, quienes le hicieron llegar una tote bag del club.
“Vamos Boca”, dijo el actor frente a las cámaras, como si se tratase de un hincha más.
El actor se está hospedando en el Hotel Faena, ubicado en el barrio de Puerto Madero, y se espera que se quede en el país durante todo el fin de semana.
