Stranger Things: las revelaciones que dejó el documental sobre su final

El final de Stranger Things continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales y, tras el estreno de su documental, se descubrieron varios detalles de la última temporada.

A pesar de que la serie se despidió oficialmente de Netflix, el fenómeno lejos está de apagarse y suma ahora un nuevo capítulo con el estreno de un documental.

El documental que revela secretos inéditos del final de Stranger Things

Se trata de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, la producción dirigida por Martina Radwan que ya está disponible en la plataforma. El documental ofrece un acceso privilegiado al detrás de escena de la quinta y última temporada, con testimonios del elenco, los hermanos Duffer y el equipo técnico.

A lo largo del film, se revelan decisiones creativas, tensiones internas y desafíos técnicos que marcaron el cierre de la serie. Desde escenas que demandaron semanas de rodaje hasta guiones que se terminaron de escribir en pleno proceso de grabación.

Una de las revelaciones más llamativas tiene que ver con una de las escenas más impactantes de la temporada final, el momento en el que Will Byers comienza a manifestar habilidades similares a las de Eleven, aún conectado con la mente colmena de Vecna.

Según el documental, esa secuencia tardó seis semanas en grabarse y es el resultado de la unión de cinco tomas diferentes, una decisión de edición clave para potenciar la carga emocional del personaje.

Otra confesión que sorprendió a los fans es que las grabaciones comenzaron sin que el final de la historia estuviera completamente definido. A pesar de los años de desarrollo, los hermanos Duffer iniciaron el rodaje sin tener cerrado el desenlace de la serie.

De hecho, el guion del último episodio, titulado The Rightside Up, todavía estaba en proceso mientras se filmaban escenas fundamentales. El documental muestra cómo la presión de los ejecutivos y la expectativa global obligaron al equipo creativo a tomar decisiones contrarreloj.

El apartado técnico también deja varias curiosidades, donde una de ellas está relacionada con la sustancia viscosa del Upside Down, aunque el diseño original apuntaba a otra textura, el material utilizado terminó siendo más líquido de lo esperado, lo que obligó a realizar ajustes importantes en la postproducción para lograr el efecto final que se vio en pantalla