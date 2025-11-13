Johnny Depp confesó “no tener idea” de quién es Mauro Icardi

Todos los ojos están puestos sobre la visita de Johnny Depp a la Argentina, quien se encuentra en el país para promocionar su último proyecto cinematográfico. Ajeno a los escándalos nacionales, la estrella de Hollywood posó con Wanda Nara sin estar al tanto del Wandagate y Mauro Icardi.

El director participó de un junket de prensa junto a Riccardo Scamarcio, protagonista de «Modigliani, tres días en Montparnasse«, donde habló del film y respondió a las preguntas de la prensa argentina.

En una entrevista que otorgó al medio TN, el actor fue consultado si estaba al tanto, o si conocía de la existencia de su “fan número uno”, Mauro Icardi.

Intentando buscar las palabras para no ofender a nadie, Johnny confesó no saber quién es.

“Mmm, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé”, exclamó el director de cine.

“Sí, Icardi, lo recuerdo como jugador de futbol”, mencionó Riccardo Scamarcio.

Mientras el protagonista de «Modigliani, tres días en Montparnasse» intenta recordar de donde conoce al futbolista, se escucha por lo bajo a Depp diciendo, “No tengo idea, escucha…”, antes de ser interrumpido por el actor.

“No es como Maradona o Messi, pero juega muy bien”, exclamó el italiano.

El fanatismo de Mauro Icardi con Johnny Depp

Cuando Mauro Icardi y Wanda Nara comenzaron su batalla legal, el futbolista se apoyó en la imagen de Johnny Depp, comparando su caso judicial con el de Depp y su ex esposa Amber Heard por abuso físico, verbal y otro por difamación en los medios.

Mientras la etapa judicial entre Nara e Icardi avanzaba, el jugador del Galatasaray publicaba imágenes de Depp bajo la frase “Tic Tac Johnny”.