La sorpresiva reacción de Mauro Icardi al ver a Wanda Nara con Johnny Depp

La visita de Johnny Depp a la Argentina generó furor entre los fanáticos del cine, pero quien terminó en el centro del revuelo fue Mauro Icardi.

El futbolista dejó de seguir al actor en Instagram apenas horas después de que Wanda Nara publicara una foto junto a él, tomada durante un evento en Buenos Aires.

La visita de Johnny Depp a la Argentina salpicó a Icardi por una foto con Wanda Nara

En la postal, Wanda aparece sonriente al lado del protagonista de Piratas del Caribe, mientras él posa relajado, con su característico estilo bohemio. La imagen rápidamente se viralizó y despertó miles de comentarios en redes sociales.

Meses atrás, en medio de su enfrentamiento judicial con Wanda, Icardi había hecho una curiosa comparación con Depp, ya que publicó una historia en Instagram con una foto del actor levantando el puño y la frase: “Tic tac… pronto se caen las caretas”, en alusión al conflicto que el actor de Hollywood tuvo con Amber Heard.

Por eso, la reciente imagen de Wanda con Johnny fue leída como una especie de “vuelta del destino” y la reacción del jugador, dejar de seguir a Depp, no pasó inadvertida para los fans, que rastrean cada movimiento digital del exmatrimonio.

Aunque ni Wanda ni Icardi hablaron públicamente del tema, el gesto del futbolista fue suficiente para alimentar los rumores de una nueva crisis emocional en medio del escándalo judicial que aún los enfrenta por la manutención de sus hijas.