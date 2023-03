Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura por sugerir que cubrió a Marcelo Corazza

La detención de Marcelo Corazza, acusado por el delito de corrupción de menores, volvió a poner en el ojo de la polémica al exganador del reality Gran Hermano. También trajo nuevamente a flote la controvertida cámara oculta que le realizó el programa Intrusos, la cual puso en controversia aspectos de su sexualidad. En ese sentido, Jorge Rial y Luis Ventura se refirieron al tema.

Tras coronarse campeón de la primera edición del reality de Telefé, en 2002, Corazza fue apuntado por el programa que en aquel entonces conducía Rial junto a Ventura.

Las imágenes lo mostraron en un encuentro íntimo con un joven. El video generó gran repercusión en la vida de Corazza, que decidió alejarse de aquella exposición.

En ese contexto, Luis Ventura se refirió a la cámara oculta. “El tema es así, alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. Yo llego un día a la producción y me dicen ‘tenés que ir a hacer una nota’. La cámara oculta la hizo la víctima. Yo hice la nota y la persona cuenta toda la historia. Nosotros la pusimos al aire de Intrusos y nos mataron”, expresó el periodista.

Jorge Rial, por su parte, confesó que ya en 2002 algunas familias que habrían sido afectadas por la banda de la que formaba parte Corazza habían denunciado el tema. “A mí sí me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto”, dijo Rial.

“Después de eso recibimos muchas denuncias sobre este tema particular. Él ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores. Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, explicó Rial en su ciclo de C5N.

«En este caso puntual Ventura dice que me dieron la conducción de Gran Hermano para tapar lo de Corazza… Esto fue en 2002 y yo fui conductor en 2007, cinco años después, no habría posibilidad. Me contrataron porque en ese momento era buen conductor«, explicó.

«No puede ser que alguien 20 años después diga ‘yo lo sabía, lo sospechaba’. Si no lo denunciaste en ese momento, sos cómplice. Cuentan delitos de otros y ellos eran testigos del propio delito. No me metan en eso. Esa cámara me sigue dando vergüenza. De haber sabido eso, te juro lo hubiese denunciado», cerró Jorge Rial.

Marcelo Corazza: cómo fue la cámara oculta

“Pasé por un mal momento. Desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada y que no era mi meta en la vida”, expresó Marcelo Corazza en una entrevista en 2016, a varios años del escándalo.

Lo cierto es que el video volvió prontamente a resonar ante la reciente acusación en su contra. Es que se aseguraba que en aquel momento Corazza mantenía relaciones con un menor de edad.

La joven trans Julieta Biesa, quien aparecía en la cámara oculta, habló ayer con el canal América y confirmó que al momento que tuvo relaciones con Corazza era mayor: “Tenía 18 o 19 años y fueron encuentros consensuados”.

Fue luego de un primer encuentro que el exparticipante no volvió a tener diálogo con la joven, quien más tarde, impulsada por un amigo, decidió planear con la producción del popular programa de espectáculos hacer la cámara oculta.

Corazza accedió a un encuentro y allí fue filmado, lo que desató el escándalo. “Me arrepentí de hacerlo”, afirmó Biesa al reflexionar sobre el hecho. Nunca más tuvieron contacto.