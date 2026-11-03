Preocupación por José Luis Gioia: sufrió un ACV, estuvo en coma y se conoció cómo está hoy

José Luis Gioia atravesó un delicado episodio de salud que generó preocupación en el mundo del espectáculo. El reconocido actor y humorista, de 73 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico mientras participaba de las grabaciones de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video. Su estado fue tan complejo que debió permanecer en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en coma inducido.

Según informó A24, la noticia fue dada a conocer por la periodista Maru Leone en el programa radial Mercuriali 107.9, de El Observador, luego de comunicarse con las hijas del actor. Aunque el episodio ocurrió en octubre, la información trascendió recién ahora, cuando Gioia ya recibió el alta hospitalaria y comenzó una nueva etapa de recuperación.

Qué le pasó a José Luis Gioia durante las grabaciones de Menem

El actor se descompensó mientras trabajaba en el rodaje de la ficción que reconstruye la vida del expresidente Carlos Saúl Menem.

En un primer momento fue atendido en la Clínica Nueva Azul, pero debido a la gravedad de su cuadro, el 11 de octubre fue trasladado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde permaneció internado en terapia intensiva.

De acuerdo con la información difundida por Leone, los médicos detectaron lesiones isquémicas y un cuadro de meningoencefalitis, una inflamación que afecta las membranas que recubren el cerebro y el propio tejido cerebral.

Ante esta situación, los profesionales decidieron inducirle un coma farmacológico y mantenerlo con asistencia respiratoria.

Gioia permaneció aproximadamente una semana en coma inducido. El 17 de octubre comenzaron a despertarlo y respondió favorablemente a los estímulos.

Cómo está José Luis Gioia hoy, después del ACV

Luego de casi tres semanas de internación, José Luis Gioia recibió el alta hospitalaria el 30 de octubre.

Sin embargo, su recuperación continúa y actualmente realiza un tratamiento intensivo de rehabilitación en la Clínica Alcla, un centro especializado en rehabilitación neurológica.

Según explicó la periodista que dio a conocer la noticia, la familia decidió mantener la situación en reserva mientras el actor atravesaba los momentos más críticos.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre posibles secuelas ni sobre cuánto tiempo demandará su recuperación.

Qué pasó con su personaje en Menem después de la internación

El problema de salud también tuvo consecuencias en el rodaje de la segunda temporada de Menem.

Gioia formaba parte del elenco de la ficción de Prime Video, pero no había logrado completar todas las escenas previstas antes de su internación.

Según trascendió, la producción debió reorganizar las grabaciones y convocar a otro actor para continuar con el personaje.

La periodista Maru Leone también señaló que se habría decidido descartar el material que Gioia ya había filmado para mantener la continuidad de la historia.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles oficiales sobre el reemplazo.

Quién es José Luis Gioia, el reconocido actor que atraviesa un delicado momento de salud

Con más de cinco décadas de trayectoria, José Luis Gioia es una figura reconocida del humor, el cine y la televisión argentina.

Uno de sus papeles más recordados fue el del inspector Báez en El secreto de sus ojos, la película dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

También participó en Coppola, el representante, donde interpretó a un médico, y formó parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, emitida por Telefe.

Ahora, alejado temporalmente de las grabaciones, el actor concentra sus esfuerzos en la rehabilitación, después de superar uno de los episodios de salud más difíciles de su vida.