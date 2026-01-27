Juana Repetto habló del malestar que atraviesa en los últimos días de embarazo en plena ola de calor

A días de convertirse nuevamente en mamá, Juana Repetto compartió con sus seguidores cómo vive los últimos momentos antes del nacimiento de Timoteo y expuso el malestar físico que atraviesa en plena ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de sus historias de Instagram, la influencer se mostró sincera sobre su estado. “Acá metida en casa porque no aguanto estar afuera ya. Me siento muy agitada, cansada, no sé cómo explicarlo”, escribió, dando cuenta del desgaste que siente en esta etapa del embarazo.

“No aguanto estar afuera”: Juana Repetto se sinceró sobre su embarazo y el calor extremo

Incluso, comparó su situación actual con sus experiencias anteriores y se mostró sorprendida: “No recuerdo haberme sentido así con Toro, que pesaba 20 kilos más y que llegué a las 42 semanas”. Luego reflexionó sobre los motivos de su malestar y se preguntó: “¿Será la edad o el calor? Ambas, probablemente”.

Juana también explicó que el clima le está dificultando sostener la rutina que venía llevando con su familia. “Me está costando levantarme, desayunar afuera, ir a la pileta. Hace tanto calor… estoy todo el tiempo bajo el aire. Ya se siente, el niño no para de moverse”, contó.

Por otro lado, Repetto reveló que ya tuvo la última consulta con su obstetra y que la fecha de nacimiento de Timoteo está definida, aunque decidió no hacerla pública. “Sí, lo voy a mostrar. No sé si el día que nazca, pero sí”, aclaró sobre la exposición de su hijo en redes.

En cuanto a la decisión de resguardar ese dato, fue contundente: “Si bien acá hay mucha buena onda y mujeres preciosas, también hay gente de mier… tirando la peor. Prefiero cuidarme de ese mínimo porcentaje de energía chotx que pueda haber”.

A modo de cierre, pidió comprensión a su comunidad: “Siempre les voy a terminar contando todo, pero quizás me lleva más tiempo. Es un montón la energía que se mueve, tanto positiva como negativa, y quiero guardármelo un poco para mí. Espero que lo entiendan”.

Mientras muchas seguidoras la apoyaron y le enviaron mensajes de cariño, en redes como X también aparecieron críticas y comentarios despectivos que cuestionaron su postura.