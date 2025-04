Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron tras una larga crisis de pareja

A dos años de casarse, Juana Repetto y Sebastián Graviotto le pusieron un punto final a su relación tras sufrir una larga crisis en su pareja, según reveló Pepe Ochoa en un enigmático de LAM. “Están separados hace un mes y medio. Se terminó el amor”, indicó el panelista, quien sostuvo que la influencer se lo negó, pero que de todas formas la información es correcta.

Tras negar la ruptura, Juana Repetto y Sebastián Graviotto están separados

“Tuvieron varias crisis. Venían medio mal. Él se fue un tiempo afuera a hacer temporada, porque labura un tiempo aquí y un tiempo allá. Se encontraron en Brasil y en marzo más o menos ya habían tenido una charla”, detalló. Y agregó: “Dijeron: ‘esto es insostenible’ y se separaron. Él toma la decisión. Entiendo que la recontra lucharon. Yo le pregunté en su momento a Juana y ella nos desmintió. Pero están separados. No va más”.

La pareja tuvo varias idas y vueltas hasta que, tras un reencuentro en un bar en el año 2018, decidieron formalizar una relación que se consolidó en el 2020, cuando se casaron por civil. Tres años después, la pareja festejó su boda en una ceremonia con amigos y familia.

¿Qué dijo Juana Repetto?

Al finalizar el programa, la hija de Reina Reech se comunicó con Ángel de Brito por la información revelada en el ciclo y pidió que no la traten de “abandonada”.

“Me dice ‘Ángel, ¿cómo andás? ¿Quién les pasó la info?’. Tiene una teoría de quién nos pasó la info, que no importa”, contó De Brito a la audiencia. “Me dice ‘Yo no lo vi, me contaron, pero lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años es que ahora me traten de abandonada, ja, ja, ja’”, leyó el mensaje.

“Se ríe, pero, hablando en serio, después me dice ‘Mejor, igual. Una cosa menos. Me daba paja encarar el tema, pero no me traten de abandonada y deprimida, que estoy lo más bien’. Se ve que se lo contaron, no lo estaba viendo”, explicó.

Por último, el conductor compartió una intimidad de la pareja: “Me dice que el sábado se lo contaron a los chicos, que sus padres estaban separados. Se lo confirmaron y él se fue de la casa, o sea, ya no viven en la misma casa. Así que mañana vamos a estar hablando con Juanita y seguramente nos contará todo esto”.

Por su parte, Juana publicó una historia adelantando que tendrá que hablar del tema, aunque no quiera, porque alguien “filtro la información”.