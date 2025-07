Juana Viale reveló cuáles son los cuentos que le lee a su hijo antes de dormir

Juana Viale sorprendió al contar que todas las noches le lee a su hijo menor antes de dormir. Este domingo, Juan Carlos Baglietto estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece), para hablar del regreso de la obra El Principito, una aventura musical.

En este marco, la conductora revelar un costado íntimo de su vida familiar. “A mi hijo más chico le leo todavía, por suerte, ya me queda poco, cuentos antes de dormir”, confió.

Los cuentos que Juana Viale le lee a su hijo antes de dormir

Acto seguido, detalló: “Le leo los clásicos y terminamos de leer Pinocho. Entonces dijo ‘Uy mamá, ahora tengo que buscar otra aventura’“.

Sobre su reacción, Juana contó que le propuso de comprar un libro al día siguiente, pero el nene de 13 años no quería esperar. “Me dijo ‘pero leeme algo ahora’. Y yo le dije ‘bueno, busquemos de vuelta lo que tenemos. Está el Principito, pero ya lo leímos como tres veces’, le comenté. Y él me respondió: ”’Bueno, no importa’“. ”Y volvimos a empezar con el Principito”, cerró.

Quiénes fueron los invitados de Juana Viale este domingo 20 de julio

Juan Carlos Baglietto, que regresó con una nueva temporada de El Principito, una aventura musical.

Rodrigo Vagoneta, humorista que ameniza las noches de Bendita con su batería de chistes.