Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas y la Justicia dijo que no hubo pruebas

La causa judicial iniciada a raíz de una denuncia por presuntas amenazas telefónicas contra Juanita Tinelli y su familia fue archivada por falta de pruebas, según informó la periodista Laura Ubfal.

La conductora de La Linterna dio detalles sobre la investigación que llevó a la fiscalía a tomar esta decisión en el expediente iniciado el pasado 30 de octubre.

Qué pasó con la denuncia de Juanita Tinelli

“Era una amenaza horrible para ella y su familia que se la atribuían a un hombre que, después, terminó siendo el comprador de Telefe, Gustavo Scaglione”, explicó Ubfal al referirse a la versión inicial de la influencer.

Sin embargo, la periodista descartó esa hipótesis: “Obvio que parecía alguien que llamó y dio ese nombre”, señaló, sugiriendo que podría tratarse de una usurpación de identidad.

Por qué la Justicia decidió archivar la causa

La decisión de archivar el caso estaría vinculada al accionar de la propia denunciante. Según se informó, Juanita Tinelli se negó a entregar su celular, lo que impidió avanzar con la obtención de pruebas clave.

“Ella se asustó y borró el mensaje. Cuando la Justicia le pidió su teléfono para rastrear el origen de la llamada, no quiso entregarlo. Nunca se pudo comprobar nada”, detalló Ubfal.

Ante la falta de evidencia material, la Justicia concluyó que no había elementos suficientes para sostener la denuncia y resolvió archivar la causa.

La conclusión de la investigación

De acuerdo con lo que trascendió, el expediente se cerró con una definición contundente: “la llamada nunca existió”.

Incluso, según indicó la periodista, Juanita Tinelli debería retractarse tras la resolución judicial, que dejó sin sustento la acusación inicial.