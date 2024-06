Vero Lozano enfrentó en vivo a «Furia» de Gran Hermano: «Hay que tener ganas de soportar a una pesada como vos»

Juliana «Furia» Scaglione fue, sin lugar a dudas, la jugadora más llamativa y polémica de esta edición de Gran Hermano. La «hermanita» fue la anteúltima participante eliminada antes de la semifinal, siendo Martín Ku el más reciente eliminado.

FURIA SOBRE SUS PELEAS EN LA CASA



Furia: "Es gracioso, tenés que entrar en ese humor y hay gente con la que podés hacer show y lo entiende"



Vero: "También hay días que podés tener ganas de soportar a una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no" pic.twitter.com/4ga6xepkd8 — TRONK (@TronkOficial) June 25, 2024

«Furia» fue protagonista de múltiples escándalos, todos vinculados a violentas peleas que tuvo con sus compañeros en la casa y desagradables comentarios que causaron repudio en las redes. Ayer, la doble de riesgo visitó Cortá por Lozano, programa de Verónica Lozano, y la conductora le hizo varios cuestionamientos picantes.

«Me fui al caraj* dos o tres veces»: El cuestionamiento de Veronica Lozano hacia Fura Scaglione

Al igual que todos los jugadores que son eliminados de Gran Hermano Juliana comenzó su tour por todos los programas de Telefe. Ayer, visitó por primera vez Cortá Por Lozano y recibió varios planeos por parte de la conductora que la descolocaron.

Sobre sus cuestionables peleas con sus compañeros, Juliana aclaró que “todo es chiste, es show”. Sin embargo, esta respuesta no convenció a Verónica Lozano, conductora del ciclo. “Bueno bolud* pero lastimás, no puede ser todo chiste. No te vi pedir perdón a nadie tampoco” respondió Lozano.

“Sos muy inteligente, muy astuta. Hábil declarante sos. No estoy poniendo en juicio, no digo no que vos hiciste cosas bien y otros cosas mal. Vos, Juliana persona, terminó el juego ¿No sentís que te fuiste al carajo en alguna cosa?” cuestionó luego.

Ante esto, finalmente Juliana reconoció que se excedió en algunas ocasiones. “Dos o tres veces, pero bueno también me llamaron al confesionario y me dijeron que bajara un poco” respondió la exjugadora y aclaró que no sentía que debía pedirle perdón a ninguno de sus compañeros.

“Dale,tanto te cuesta decir me fui al caraj* en tal o cual ocasión” insistió Vero. “Lo que vendo es show, me quedo con el que compra eso y se cag* de risa” respondió Scaglione y luego agregó: «Tenés que entrar en ese humor. Hay gente con la que podés hacer show, que lo entiende y hay gente que no”.

“Sí, bueno. También hay díás que podés tener ganas de soportar una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no” chicaneó la conductora y dejó completamente en shock a Juliana, quien no pudo responder.