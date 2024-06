Evaluna y Camilo, a punto de ser padres, revelan la historia del nombre elegido para su bebé

Evaluna y Camilo fueron al programa El Hormiguero para hablar del feliz momento que atraviesan con la llegada de su hija Indigo y con el embarazo de 7 meses que está cursando la hija de Ricardo Montaner.

Como prefieren no saber el sexo de su segundo hijo, eligieron nuevamente un nombre neutro y le van a poner Amaranto. “Es una flor, es un color y es una planta que había en un monte que estaba siempre florecida sin que nadie la cuidara, como inmortal, eso nos gustó. Pintamos nuestra casa de Indigo y Amaranto”.

El susto que Evaluna y Camilo se llevaron en un momento del embarazo

Con este embarazo se llevaron un susto enorme cuando Evaluna se cayó de una hamaca, por eso Camilo remarcó que le hizo señas a su mujer cuando ingresaron al estudio para que no se llevara por delante un escalón.

“La caída de la hamaca fue traumática, fue horrible. Estaba tratando de dormir a Indigo y se soltó la cuerda. Indigo cayó encima mío y encima de la pancita”, recordó la hija de Ricardo Montaner, mientras que Camilo reveló que se sintió culpable porque él fue quien puso el nudo. “Nos pasamos un rato largo en el baño llorando por el susto”, confesó.

El inesperado diagnóstico que recibió Evaluna antes de ser mamá

El momento del parto es muy esperado y soñado por ambos ya que pensaron que se les iba a complicar convertirse en padres. “Desde muy chiquita los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos de manera natural. Ella en su corazón siempre sintió que quería ser mamá. Me decía que tenía un diagnóstico que no puede tener hijos, pero en el fondo sabía que iba a ser mamá. Nos casamos y dijimos ‘cuando Dios quiera’. Decía que soñaba con ser una vaca lechera, ser mamá y darle el pecho. Teníamos un diario en el que escribíamos y orábamos por su fertilidad. Yo decía ‘Dios, permite que mi esposa sea una vaca lechera’ y como pudo dar el pecho, entonces me tatué una vaca y ella me regaló una joya que es una cristalización de su leche materna”.