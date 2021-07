Video: el repudiable audio en el que Horacio Cabak insulta a «Jujuy» Jiménez

La mala relación entre Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak, quienes compartieron conducción durante un breve período en el ciclo "Informados de todo" de América, no es un secreto.

Pero ahora se filtró un fuerte audio del conductor, donde virtió durísimos conceptos sobre su par en la emisión, con insultos como "zorrita".

"Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frena y escucha' y ella me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar'", se escucha decir a Cabak en diálogo con un productor.

Pero los malos términos no terminan ahí, sino que el conductor señaló que "ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”.

Sobre el final del audio, el también modelo arremetió contra Jujuy Jiménez con un comentario sobre una nota que hicieron juntos.

“¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, exclamó irritado.

Semanas atrás, "Jujuy" declaró públicamente que el vínculo no había sido sencillo de llevar delante y fuera de cámara, con acciones poco amables contra ella.