Juli Castro, Anto Podestá y Valen G protagonizan “Playback”, una nueva serie musical juvenil

La espera terminó para los fanáticos de las historias musicales, ya que Disney+ anunció el estreno de «Playback: Una somos dos», la nueva serie juvenil que promete ser furor entre los adolescentes y que llegará a la plataforma el 29 de octubre con todos sus episodios disponibles.

Protagonizada por Juli Castro, Antonella Podestá y Valen G, la ficción cuenta con el sello del equipo creativo detrás de éxitos como “Soy Luna y Violetta”, dos producciones que marcaron a una generación y convirtieron la música en un puente hacia el público joven.

Este miércoles, durante la presentación oficial ante la prensa, las protagonistas demostraron el espíritu vibrante de la serie: cantaron varios de los temas que integran la banda sonora y ofrecieron una performance en vivo repleta de energía, baile y complicidad, dejando en claro que Playback no será una producción más, sino una experiencia musical completa.

¿Cómo será la serie?

Emma (Castro) y Camila (Podestá), son dos amigas inseparables que logran un éxito gracias a un video que preparan para un concurso de talentos, aunque una de ellas hace playback sobre la voz de la otra.

Lo que empieza como un plan perfecto para mostrar su música se transforma en un secreto difícil de sostener, que pondrá en riesgo una amistad de toda la vida.

Se jugará el dilema de la fama, la presión de las redes sociales y el valor de la lealtad se entrelazan en una trama que busca reflejar los desafíos actuales de los jóvenes artistas.

Además de las protagonistas, el elenco suma a Mati Spano, Valentino Petrilli, Eliam Pico, Nati Uboldi, Rubén Tuesta, Felipe Colombo, Facundo Gambandé, Joaquín Scotta, Franco Gotelli, Ángel Abad, Taina Gravier, Azul Araya, Mey Scápola, Paula Kohan, Lorena Meritano, Larissa Goyco, María Figueras y Pablo Sorensen.

También habrá participaciones especiales de Luis Roberto Guzmán y Catherine Fulop, quienes aportarán su experiencia a esta producción juvenil.