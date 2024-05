Julieta Prandi atraviesa un delicado momento personal: cómo está la causa con su exmarido

Uno de los abogados de Julieta explicó que la modelo y conductora, está pasando por un momento angustiante y que su malestar está relacionado con su incapacidad para hablar públicamente sobre su caso legal. Además, expresó su descontento por la decisión judicial de que el juicio penal no se realice ante jurados populares.

Según declaraciones del abogado de la conductora a Infobae, Julieta deseaba que el juicio se llevara a cabo con jurados, tal como lo indica la Constitución. Sin embargo, la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires (a diferencia de otras regiones) establece que el jurado solo actúe como una garantía para el imputado y no para las víctimas.

El proceso legal contra su exmarido está siendo largo y complicado, marcado por la falta de avance y una multa de 800 mil pesos que Prandi recibió por hablar en los medios sobre la causa, a pesar de un acuerdo de confidencialidad con su ex. Esta situación generó indignación en la conductora, quien manifestó su deseo de que se eleve a juicio oral la causa por abuso sexual y amenazas, así como la demanda por división de bienes y cuota alimentaria para sus hijos.

Julieta Prandi presentó su primera novela «Yo tendría que estar muerta»

Prandi lanzó su primera novela, «Yo tendría que estar muerta», basada en hechos reales y presentada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La historia aborda temas como relaciones tóxicas y manipulación, reflejando experiencias personales de la autora. Además, se mencionó la posibilidad de adaptar la novela en una serie televisiva, mostrando un nuevo horizonte creativo para Julieta Prandi.

De qué se trata el libro de Julieta Prandi

La periodista de investigación, especializada en Derechos Humanos, Angelica Bellani, habló de los medios y el libro “Yo tendría que estar muerta” de Julieta Prandi, en dónde enfatizó en que “desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales”.

“Yo tendría que estar muerta” va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable.

En este punto, Bellani comentó que “Prandi es víctima de violencia de género, de abuso sexual y que sus hijos también fueron víctimas de violencia. “Hay cosas que no las voy a decir por más que las se, porque es un secreto legal y hay menores de por medio pero los chicos han sufrido cosas traumáticas con su padre y con allegadas al padre”.

“Ella como muchas mujeres, logra salir y escaparse de más de 10 años de relación con un contador, que además la violaba. Llegó a violarla más de 144 veces, sufrió violencia económica y Julieta todavía no llega a recuperar todos sus ahorros”, comentó.

Además, dijo que Julieta relató que con lo puesto, salió corriendo de la casa familiar con sus hijos y no volvió nunca más. Pasaron abogados mediáticos y otros no mediáticos pero muy buenos que la ayudaron en el tema civil que es lo económico, regulación de asistencia de visitas etc. y también en lo penal que es todo lo que infiere a delitos criminales”.

“En este libro, que presentará en la feria, cuenta en ficción todo lo vivido y el haberle dicho que ‘no’ al abusador violento, y todo lo que viene después de parte de la NO justicia , que es peor que lo que viviste antes, porque el juez y el fiscal que te tienen que defenderte te re victimiza. Ella en mayo presentará su libro”, dijo y aclaró: “Siempre se mata a la víctima. No digo qué hay que matar al victimario, sino que se lo debe por ley y lógica , investigarlo y ver qué condena se le pone”.

