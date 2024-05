Mariano Peluffo sobre Julieta Prandi: “Si no fuera famosa, su caso habría terminado en femicidio”

Julieta Prandi no está pasando un buen momento debido a la polémica generada por el juicio a su exmarido Claudio Contardi. Resulta que la modelo y conductora se ausentó de Sarasá, su ciclo radial en la 100, que conduce con Mariano Peluffo, Julieta se tomó licencia psiquiátrica por un cuadro de “ansiedad y estrés”.

Por tal motivo, este martes en Intrusos (América) fueron a buscar la palabra de Mariano Peluffo, su compañero en radio, y el exconductor de Gran Hermano opinó sobre la salud de Prandi. “Juli se tomó unos días. Hoy y mañana. En realidad el viernes ya no se sentía bien y bueno, le recomendaron unos días de descanso. 96 horas, creo”, comenzó contando el conductor.

“Creo que es un cuadro de ansiedad lo que tiene. Ella estaba como re contra arriba y creo que lo que le dieron es para que baje un poco”, agregó. El exconductor de Gran Hermano también le dedicó un párrafo al accionar de la Justicia. “Y sí, el cuadro judicial es nefasto. Porque hace años que no le entra un peso de cuota de alimentos. Tiene que pagar colegio, prepaga y la justicia falla y tiene que pagar una multa de no sé cuántos miles de pesos por haber mencionado al ex. El ex está desaparecido, no aporta un peso hace años. Julieta carga con todos los gastos y ahora tiene que pagar una multa porque la Justicia sí le da la derecha de que él puede percibir esa plata. Nada, la verdad es que a veces funciona raro acá la Justicia”, expresó Peluffo.

Según la información publicada por el sitio Teleshow, Peluffo destacó el temple de Prandi, a la vez en que deslizó una fuerte opinión sobre el caso. “Lo que pasa con Julieta es que tiene una espalda gigante. Lo que viene bancando hace años es tremendo. Yo fui a la presentación de su libro, que es una novela y cuando empezás a leerla, se te hiela la sangre. Lo fuerte del título (Yo debería estar muerta) es que muchos creemos, y cuando lees eso te das cuenta, es que si ella no hubiera sido Julieta Prandi, si no hubiese sido famosa y conocida, probablemente hubiese sido una de las tantas víctimas que hay todos los años de femicidios. Porque fue un caso de ese tipo”, disparó el conductor.

Para finalizar Mariano volvió a dedicarle unas palabras de aliento a su compañera “Le está poniendo mucha garra y es una mina súper fuerte. Y a veces tenés que parar un poco la máquina. Se ve que la agarró el médico y le dijo: ‘Che, pará 96 horas’. Así que ahí está, descansando”, cerró en su conversación con el ciclo que conduce Florencia de la V.

El ex de Julieta Prandi, a juicio: el informe clave

El expediente del caso cuenta con un informe clave realizado por el reconocido perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien asistió a Julieta Prandi como paciente. Herrera Milano constató los daños psicológicos en Prandi como consecuencia del padecimiento que habría atravesado durante la relación.

En el informe, el médico indica que Prandi presentaba “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional”.

Herrera Milano concluyó “a lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo, destacando un daño lacerante en su autoestima”.

