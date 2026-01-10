Kendall Jenner rompió el silencio sobre su sexualidad y negó haberse hecho cirugías estéticas

La modelo internacional Kendall Jenner habló abiertamente sobre los rumores más grandes que la persiguen desde pequeña, desde sus supuestas cirugías estéticas hasta sus relaciones amorosas con personas del mismo género.

La estrella de reality eligió el pódcast “In Your Dreams” del youtuber Owen Thiele como el lugar para tocar los temas más sensibles de su carrera.

Kendall Jenner fue tajante sobre las cirugías y se sinceró sobre su sexualidad

En una charla distendida que se llevó a cabo en la comodidad de una cama, Kendall abordó el rumor más grande de su vida amorosa: su sexualidad.

“Hay todo un sector de Internet que piensa soy lesbiana”, reconoció.

“Entiendo que salir del armario no es fácil para nadie, si no para la mayoría. Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho”, se sinceró.

La modelo reflexionó sobre los comentarios que recibe al respecto sobre su sexualidad: “Lo que realmente me molesta es la crueldad con la que la gente habla al respecto. He visto comentarios muy malos que dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo me pregunto: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”.

Con franqueza, admitió: “En definitiva, a día de hoy no lo soy. No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida«.

¿Kendall Jenner admitió haberse hecho retoques en su cara?

En la misma línea, habló sobre el supuesto “abuso de cirugías estéticas” que las redes sociales le adjudican: “Y la verdad es que nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en mi cara. Nada. Nunca me han hecho ningún ‘retoque’”.

“Te dije que lo único que me he hecho, dos veces, es un poco de ‘baby bótox’ en mi frente”, admitió.

Sobre los tratamientos que se realizó para mantener sus rasgos, contó: «No me encantó, y no me encanta. A veces lo considero, pero luego pienso: mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo. Así que, si acaso, lo hice por las líneas de expresión, pero aparte de eso, solo me he hecho PRP (Plasma Rico en Plaquetas)«.

Además, reconoció que los múltiples mensajes de “doctores profesionales con licencia en Instagram o TikTok” que hacen un “desglose de todas las cirugías” que se hizo, termina siendo “realmente dañino”.

«Puede afectar a los jóvenes de una manera muy particular, porque ven eso y dicen: ‘¡Oh por Dios! ¿Eso es lo que tengo que hacer para verme así?‘. Y luego salen corriendo y hacen algo tonto, tal vez a una edad muy temprana, sin darse cuenta de que… bueno, todos tomamos decisiones tontas a edades tempranas de las que tal vez más tarde nos arrepentimos», reflexionó.