Selena Gomez mostró fotos inéditas de su boda con un detalle que molestaría a su ex Justin Bieber

Selena Gomez y Benny Blanco oficializaron su amor y se casaron en una exclusiva ceremonia con más de 300 invitados que se realizó en Santa Bárbara, el pasado 27 de septiembre. Sin mucho texto, la pareja compartió una serie de fotos y videos del evento en el día de la fecha.

Las fotos oficiales de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: tres vestidos y más de 300 invitados

El martes 30 de septiembre, la ex estrella de Disney publicó las primeras imágenes oficiales de su boda de ensueño, donde se la ve sonriente y feliz al lado de su esposo.

Sin embargo, algunos de sus seguidores cuestionaron el día elegido para hacer la publicación, ya que coincide con el aniversario de bodas de Hailey y Justin Bieber.

En el posteo de Selena, dejó entrever que utilizó tres largos vestidos blancos en el día de su boda. Todos pertenecientes a la marca Ralph Lauren, pero customizados exclusivamente para ella.

Su segundo vestido destaca un tono más sensual, con un encaje que abrazaba sus curvas y un cuello similar al primer vestido.

El ramo de flores elegido por Selena se llaman lily of the valley, conocidos por simbolizar el “regreso de la felicidad”.

El tercer vestido lucio un estilo similar al de Marilyn Monroe con un movimiento perfecto para la pista de baile, como se puede apreciar en las imágenes compartidas por la cantante, donde inclusive se la ve descalza.



