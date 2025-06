Karina Jelinek desmintió crisis con su novia tras acusarla de “tóxica”

La modelo Karina Jelinek salió a aclarar la situación con su novia Flor Parise ya que, en términos de convivencia, había notado actitudes que la llevaron a calificarla de “tóxica” y ahora consideró que todo se trató de una equivocación.

Karina Jelinek aclaró su posteo y negó que su novia sea “tóxica”

Las situaciones de supuesta violencia con Leonardo Fariña, ex marido de la influencer que terminó detenido por lavado de dinero, parecen haber quedado lejos. Es que Jelinek rehizo su vida junto a quién fue su asistente y amiga por décadas y ahora es su pareja, aunque la crisis en el paraíso no tardó en llegar.

Así es que Karina debió aclarar que su novia no encerró a su mascota y que no es tóxica al parecer: “Florchu, no encerró a mi perrito, se quedó encerrado con una de mis empleadas en la habitación, hubo una equivocación, por eso mi posteo”.

Lo que había posteado Karina Jelinek

“Acaba de encerrar a mi perrito que duermo todos los días esta persona. Sigo dándale oportunidades, pero no. Ya no quiero más, lo tóxico se sabe”,, había escrito Karina antes de compartir un video con el animal desde el sillón de su casa.

Como en la actualidad las crisis se borran con un clik, no sólo volvió a seguir a su pareja en redes sociales, sino que señaló que entró en desesperación al solucionar el conflicto, borró el posteo.