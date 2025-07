Katie Holmes y Joshua Jackson vuelven a trabajar juntos, dos décadas después de Dawson’s Creek

Veinte años después de haber marcado a toda una generación con Dawson’s Creek, Katie Holmes y Joshua Jackson vuelven a compartir pantalla. Pero esta vez no se trata de un revival nostálgico ni un spin-off de la mítica serie juvenil, sino de un proyecto completamente original: una trilogía de películas titulada Happy Hours, escrita, dirigida y protagonizada por la propia Holmes.

Joey y Pacey, otra vez juntos: Katie Holmes y Joshua Jackson filman nueva trilogía que sorprenderá a fanáticos

La noticia fue confirmada por el portal Deadline, que publicó las primeras imágenes del rodaje en las calles de Nueva York, donde se pudo ver a los actores filmando juntos nuevamente. Más allá del inevitable componente emotivo que representa el reencuentro de “Joey y Pacey”, lo interesante de este proyecto es que surge de una idea completamente nueva ideada por Holmes, quien sigue consolidando su camino detrás de cámaras tras su debut como directora en 2016 con All We Had.

Según la sinopsis oficial, Happy Hours cuenta la historia de dos antiguos amantes que se reencuentran en la adultez mientras intentan equilibrar sus carreras, sus responsabilidades familiares y la búsqueda del amor. Se trata de una comedia dramática que explora con honestidad y sensibilidad las alegrías, pérdidas y esperanzas que atraviesan los protagonistas con el paso del tiempo, enfrentando las segundas oportunidades que da la vida.

Más que una historia romántica, la trilogía propone un retrato agridulce del amor y la evolución de los vínculos a lo largo de los años. Un enfoque que, sin duda, resonará con quienes crecieron viendo Dawson’s Creek y ahora enfrentan sus propios dilemas de la adultez, al igual que los personajes de Happy Hours.

Además de Holmes y Jackson, el elenco incluye a Mary-Louise Parker (Tomates verdes fritos), Constance Wu (Crazy Rich Asians) y Joe Tippett (Mare of Easttown). Aunque aún no hay tráiler oficial ni fecha de estreno confirmada, se sabe que el rodaje de la primera película ya está en marcha y que las siguientes entregas se filmarán de manera consecutiva.

Con información de Espinof