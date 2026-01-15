Kennys Palacios confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Kennys Palacios, amigo íntimo y estilista de Wanda Nara, confirmó que la empresaria ya no está en pareja con Martín Migueles.

A través de Puro Show, en medio de versiones y rumores, el mediático rompió el silencio y reveló cómo se encuentra Wanda tras la ruptura.

Kennys Palacios confirmó la separación de Wanda Nara y contó cómo está tras la ruptura

Cuando le preguntaron por el estado anímico de su amiga, Palacios respondió: “Ella está bien, la verdad que bien, muy tranquila. No sé qué dicen ahí, viste que están las voceras, Pochi y Angie, que ellas saben todo. Por lo poco que veo está muy bien, está tranquila”.

El estilista aclaró que no suele indagar en la vida privada de Wanda para evitar incomodidades: “Yo como siempre digo, trato de no preguntar ni nada. Si me quieren contar, me cuentan. Si no, veo lo poco que sé. Ella me contó en su momento y después me enteré”.

Kennys explicó que con el tiempo cambió la dinámica de lo que habla con Wanda, para no quedar involucrado en rumores: “En su momento capaz hablábamos mucho más, pero hoy en día trato de no saber tanto para no generar que me vengan y pregunten. ‘Que vos sabés’, ‘que sí sabés’ y por eso trato de evitarlo”.

Al comparar distintas separaciones, fue directo: “Era diferente, la separación con Mauro fue diferente a capaz estas relaciones más cortas”.

Al ser consultado sobre su vínculo personal con Migueles, Palacios respondió sin polémica: “Por lo poco que lo traté, sí, buena onda. He ido a comer dos veces a su casa asado, pero buena onda, no tengo absolutamente nada que decir”.

Sobre la foto que circuló de Wanda y Migueles juntos en la pileta el último fin de semana, el estilista ofreció una lectura: “Bueno, capaz que están separados y tienen cosas que charlar todavía. Uno se puede separar y el amor no termina de un día para el otro”.