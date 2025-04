Kristen Stewart se casó con la guionista Dylan Meyer

Tras seis años de relación, Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron en una boda íntima en Los Ángeles, con la presencia de un selecto grupo de amigos y de familiares. La actriz de “Crepúsculo”, de 35 años, y la guionista, de 37, tuvieron una ceremonia muy sencilla para sellar su amor.

Kristen Stewart habló de su compromiso y reveló su deseo de ser madre

Si bien fue muy privado el casamiento, en redes sociales se filtraron algunas imágenes en las que se las puede ver colocándose los anillos, con look muy relajado, tanto en su vestuario como en su cabello y maquillaje.

Las chicas se conocieron en el año 2013 en el set de una película e iniciaron una amistad. Recién en 2019 comenzaron una relación amorosa al reencontrarse en la fiesta de un amigo en común.

En 2021, se comprometieron y aparecieron por primera vez con anillos. “Yo quería que ella me propusiera matrimonio, así que creo que dejé en claro cómo quería que fuese y ella acertó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien, nos casaremos, sucederá”, contó la actriz en una entrevista.

“No hubo algo específico, con dos mujeres, vos no sabés quién va a cumplir cualquier maldito rol de género. No queremos pensar en esos términos, así que simplemente sucedió. Era muy tarde y estábamos en un bar de mala muerte con sus amigos, y cuando salimos le dije: ‘estoy tan enamorada de vos’, no fue nada espectacular, pero al mismo tiempo era muy obvio lo que me pasaba”, reveló Stewart.

En otra entrevista, Kristen habló sobre sus deseos de ser madre: “No sé cómo va a ser mi familia, pero no hay forma de que no empiece a tener hijos pronto. Lo ideal sería que dentro de poco diga, ‘quiero tener un hijo’, porque realmente quiero que eso ocurra”.