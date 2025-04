Lilia Lemoine se refirió a Javier Milei tras la separación de Yuyito González: “Fue el amor de mi vida”

Desde tiempo atrás, la diputada Lilia Lemoine no tiene reparo en demostrar sus sentimientos hacia el Presidente Javier Milei y, tras el fin de la relación entre el mandatario y la conductora Amalia “Yuyito” González, la funcionaria volvió a señalar que fue “el amor de su vida”.

Lemoine habló tras la separación de Milei y confesó su amor no correspondido

En principio, Lemoine se refirió al quiebre del vínculo, confirmado por la ex vedette: “Lamento que no haya funcionado, pero pasa. Que gente buena, que se quiere, de pronto decida no estar más junta, es algo habitual y nos pasa a todos”

La diputada sostuvo que se lleva “muy bien” con la presentadora a pesar de haber manifestado que estuvo enamorada del mandatario. Lilia, protagonista de extrañas escenas en ámbitos como el cosplay, dejó una memorable frase.

En medio de los rumores de un posible romance entre ella y el jefe de Estado, la miembro de la Cámara de Diputados de la Nación señaló: “Fue el amor de mi vida, de mi lado. Habrá sido mi gran amor, pero no viceversa”.