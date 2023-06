L-Gante les escribió una emotiva carta a su hija y a su ex pareja desde la cárcel

L-Gante continúa detenido en Quilmes, a donde fue trasladado hace más de una semana acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

Desde allí, el referente de la cumbia 420 permanece aislado y recibe la visita de sus padres y de su exmujer, Tamara Báez, y su hija Jamaica. Una manera que encontró para seguir en comunicación con sus amigos, quienes realizan una vigilia en la puerta del establecimiento, acompañando también a sus familiares: es a través de manuscritos que se difunden también en sus redes sociales, manejadas por sus allegados.

El apoyo de Tamara Báez a L-Gante en las redes sociales

También mientras estaba detenido, lanzó el tema “El día más feliz”, que describió como su proyecto “más sincero” al ser autobiográfico. A su madre, Claudia Valenzuela, a Tamara Báez y a Jamaica, en las últimas horas les escribió una carta que la joven decidió compartir en su cuenta de Instagram.

En Instagram, Tamara Báez mostró la carta que L-Gante le envió desde su detención.

Se pudo ver un video en el que muestra una serie de cartas. En tanto, otra lleva escrito 420, el estilo de cumbia con el que L-Gante saltó a la fama con su música, y más abajo, en un papel doblado se lee escrito a mano: “Tami y Jami las extraño y las amo. Nos vemos…”, se alcanza a leer.

Desde que detuvieron a L-Gante, el 6 de junio, Tamara le expresó su apoyo incondicional, pese a que actualmente están separados. Es por eso que se presentó junto a su hija para que el músico la pueda ver y también acompaña a sus exsuegros, y a su grupo de amigos apodados como La Mafilia.

“Siempre para vos”, escribió en una primera instancia Tamara en sus redes sociales enviándole un contundente mensaje a su expareja, a quien por ese entonces todavía no había podido ver.

Quién es la nueva novia de L-Gante

Días antes de quedar detenido, L-Gante había presentado en sus redes sociales a su nueva novia, Macarena Hanna, la joven que a partir de lo sucedido, decidió mantenerse al margen de los medios y tampoco se presentó en la DDI de Quilmes. En este caso, elige apoyarlo a la distancia y a través de mensajes públicos en su Instagram. “En las buenas y en las malas mucho más”, escribió.

Sin embargo, en las últimas horas, cuando a Claudia Valenzuela -madre del músico- le preguntaron por la novia de su hijo, no quiso referirse al respecto y marcó distancia con la joven. “Dejemos de lado esto sobre ‘la chica con la que está saliendo’. No hagamos mezclas con ese tema. Esta chica no ha venido acá”, sostuvo en un móvil en Socios del Espectáculo.