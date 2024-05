La polémica frase de Javier Milei en Stanford: «La gente se va a morir de hambre y va a decidir para no morirse»

Javier Milei se presentó este miércoles en la Universidad de Stanford, en el contexto de su visita a los Estados Unidos. Si bien en su discurso de refirió principalmente a teorías económicas, dejó una polémica frase que continúa lo expresado el fin de semana sobre el hambre en la Argentina a causa de la crisis.

"Va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre"



En Estados Unidos, Javier Milei reivindicó su política de desregulación de la economía: "De alguna manera van a decidir algo para no morirse, no necesito que alguien intervenga".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/aNMCGYyqMg — Corta 🏆 (@somoscorta) May 29, 2024

«¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque alguien lo va a resolver», sostuvo Milei durante su exposición.

El presidente se refirió durante el discurso que duró una hora a su mirada económica sobre las distintas teorías y corrientes, pero dejó algunas frases que apuntan a la actualidad, tanto argentina como del mundo, en igual sintonía a lo que realizó en Davos y en el congreso republicano al que asistió en los Estados Unidos hace algunos meses.

«Cuando más intervención hay, cuando más se violente y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba«, consideró Milei.

Sobre este punto, agregó que «en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinado a 150 millones de seres humanos».

El nuevo guiño de Milei a Caputo en Estados Unidos

Milei también se refirió al ajuste que realiza su Gobierno, al que volvió a caracterizar como «el más grande en la historia de la humanidad».

«En otro momento si hacíamos esto nos crucificaban en el Obelisco, ahora a ‘Toto’ (Luis Caputo) lo aplauden a todos los lugares a donde va«, sostuvo durante una parte de su discurso en donde hizo referencia a «un ajuste de 15 puntos» del PBI.