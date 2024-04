L-Gante nuevamente denunciado: de qué se lo acusa a él y a su madre

El intérprete de RKT Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue denunciado nuevamente. Esta vez, tanto él como su madre, Claudia Valenzuela, están siendo imputados por privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas y reducción a la servidumbre.

La denunciada fue difundida por el medio Infobae, donde aseguraron que un exempleado «cama adentro» de Elian estuvo viviendo en condiciones deplorables dentro del departamento del artista, ubicado en Barrio Bicentenario de General Rodríguez.

El hombre de 46 años logró escapar de su situación luego de un episodio el 17 de marzo, cuando fue brutalmente golpeado por L-Gante y varios de sus amigos. Mientras que Candela Arizaga, novia de Elian y Claudia Velenzuela eran testigos.

El violento episodio denunciado: «A vos hay que meterte una bala en la cabeza»

El denunciante manifestó que le dijo a Claudia Valenzuela que tenía hambre. Ante esto, la mujer respondió preguntándole si había tomado mate.

Elian vio la situación y prosiguió a golpearlo en la nuca y la cabeza, según constata la denuncia. El empleado había sufrido recientemente un ataque cerebro vascular.

«En esos segundos, aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias “El Gordo”, y Tomás Herrera y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre» declaró el denunciante, según se lee en la denuncia.

“Recuerdo que me golpean entre todos. Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando’. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la nariz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía. Todo ello transcurrió en la cocina del departamento de Elián Valenzuela” expresó el exempleado.

Ante el pedido de alimentarse Claudia le dijo «Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica». Mientras que L-Gante dijo: «¿No tenés para comer? Acá tenés» mientras le tiraba 20.000 pesos. «A vos hay que meterte una bala en la cabeza, viejo» lo amenazó uno de los amigos del artista.

“Me mandaron amenazado a la casa de atrás, diciéndome que iban a estar vigilándome por si me escapaba. Luego, escupí sangre toda la noche, no pude dormir de los dolores. Allí, al recomponerme un poco, empecé a buscar por todos los cajones porque recordaba haber dejado una llave del portón. Al encontrarla, aproximadamente a las 5 y en el estado que me encontraba, me pude escapar» contó el denunciante.

Según le comentó a la fiscalía, él fue empleado del intérprete de «Pistolas» por 4 años. “Me llevaban para limpiar toda la casa y a cortar el pasto. Estando ellos aburridos, la diversión era agarrar armas y apuntarme. También estilaban empuñar armas de ‘airsoft’ y tirarme en las piernas con balas de plástico, mientras se reían” contó sobre un episodio ocurrido en una de las propiedades del cantante.

Por ahora, ni Elian ni Claudia han hecho declaraciones sobre la grave denuncia.

Con información de Infobae