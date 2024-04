Se quedó Furia en Gran Hermano una vez más: la indignación, los festejos y los memes

Anoche se vivió una gala de eliminación en Gran Hermano que se sintió como una final: Catalina Goristidi vs Juliana «Furia» Scaglione. La reacciones de los fanáticos ante la salida de Cata fueron divididas.

Por un lado están los «furiosos» que celebran, por otro, aquellos que hicieron tendencia «Gran Armado». Luego, hay una tercera posición entre los que creen que los resultados de la votación son reales y están indignados por «Furia representa a lo peor de nuestra sociedad».

Juliana «La Furia» se convirtió en la favorita del público desde sus primeros días en la casa más famosa del país. Sin embargo, en las últimas semanas su imagen bajó considerablemente. Después de dejar de lado a Catalina por Walter «El Alfa» Santiago y de hacer comentarios «repudiables» perdió popularidad.

Es por esto que muchos creyeron que esta vez Scaglione no podría evitar la eliminación, pero no fue así.

Ante esto, muchos televidentes acusaron a la producción de Telefe de manipular los votos, argumentando, entre otros motivos, que los porcentajes en la votación eran exactamente iguales que los que eliminaron a Denisse. «#GranArmado» y «Chau GH» fueron tendencia en Twitter.

Chau GH, no gasten más plata en este programa, se repite una diferencia perfecta de 14,2 puntos en ambas eliminaciones. El país está en una situación de mierda para que pierdan su plata en un programa que USTEDES NO CAMBIAN. pic.twitter.com/Y1zhPi58k7

Por su parte, tanto Juliana como sus «furiosos» festejaron la salida de Catalina. Furia, se levantó de muy buen humor, cantando canciones de Duki a los gritos, le agradeció a sus fans y adelantó sus siguientes víctimas: Martín y «El Manzana».

Furia: No le voy a decir nada. No le debo nada al Chino. No juego para el Chino. Quiero que lo sepan, Manzana y el Chino, para mí están muertos. Sepanlo.

#GranHermano pic.twitter.com/7hSjxNnXUu