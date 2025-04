L-Gante rompió con Wanda Nara en medio de un preocupante diagnóstico de salud 

L-Gante y Wanda Nara parecían haberse reconciliado tras algunos idas y vueltas que tuvieron en medio de la relación. Pese a mostrarse muy unidos en la última semana, el cantante de cumbia 420 hoy confirmó la separación.

Cómo anunció L-Gante que dejó de ser la pareja de Wanda Nara

A través de sus redes sociales, el cantante expuso en plena festividad de Pascuas, que su relación con la empresaria llegó a su fin. Una vez más y entre tantos idas y vueltas que protagonizaron, el romance finalmente se disipó.

“Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó”, escribió L-Gante en una historia de Instagram. Lo que aclaró el cantante, es que lo que llegó a su fin es esa relación que los unía de pareja, por lo que se da a entender que sostendrán su amistad.

«Esto no es joda, se trata de algo serio»: qué dijo Luis Perdomo sobre la salud de L-Gante

El equipo de L-Gante informó que su próxima presentación en Niceto Club el 7 de mayo será la última en mucho tiempo. El cantante de cumbia estaría atravesando un delicado momento de salud, según explicó uno de sus amigos, Luis Perdomo, quien visitó DDM (América TV) para informar al público sobre la situación.

“Es delicado. Decidimos contarlo acá. Va a tomarse un tiempo para ocuparse seriamente de sus problemas”, dijo el joven sobre la salud de su amigo. Sin embargo, Luis decidió no especificar qué enfermedad o trastorno está enfrentando el cantante.

La conductora Mariana Fabbiani le consultó al influencer si su salud se vio deteriorada por su ya conocido problema con el abuso de sustancias. “Capaz que es el resultado. No es un tema solamente de excesos. El mensaje que les digo a aquellos amigos del campeón es que no embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”, expresó y advirtió el joven.

Si bien Perdomo no especificó el diagnóstico del intérprete, sí aclaró que afortunadamente es tratable y que está siendo cuidado por un equipo multidisciplinario a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo.