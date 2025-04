L-Gante se alejará de los escenarios por tiempo indeterminado: preocupa su salud

En medio de un año lleno de escándalos relacionados a su vida personal, L-Gante tendrá que dar un paso al costado y alejarse de los escenarios. El 7 de mayo en Niceto Club será su último recital en mucho tiempo, según informó su amigo Luis Perdomo, quien contó en Intrusos que el cantante sufre un problema de salud. Sin embargo, explicó que es tratable y un equipo multidisciplinario está trabajando en su caso. Los detalles.

«Esto no es joda, se trata de algo serio»: qué dijo Luis Perdomo sobre la salud de L-Gante

El equipo de L-Gante informó que su próxima presentación en Niceto Club el 7 de mayo será la última en mucho tiempo. El cantante de cumbia estaría atravesando un delicado momento de salud, según explicó uno de sus amigos, Luis Perdomo, quien visitó DDM (América TV) para informar al público sobre la situación.

“Es delicado. Decidimos contarlo acá. Va a tomarse un tiempo para ocuparse seriamente de sus problemas”, dijo el joven sobre la salud de su amigo. Sin embargo, Luis decidió no especificar qué enfermedad o trastorno está enfrentando el cantante.

La conductora Mariana Fabbiani le consultó al influencer si su salud se vio deteriorada por su ya conocido problema con el abuso de sustancias. “Capaz que es el resultado. No es un tema solamente de excesos. El mensaje que les digo a aquellos amigos del campeón es que no embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”, expresó y advirtió el joven.

Si bien Perdomo no especificó el diagnóstico del intérprete, sí aclaró que afortunadamente es tratable y que está siendo cuidado por un equipo multidisciplinario a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo.

Además, comentó que L-Gante está rodeandose de su círculo intimo, su mamá y Wanda Nara, quien lo acompaña a sus turnos médicos. «Fueron juntos a un chequeo necesario, que había que hacer”, contó Luis. Wanda le habría dicho al joven este era un momento muy importante para acompañar al artista: “Ahora más que nunca juntos, a cuidarlo y a apostar“.