Meghan Markle tendrá su propio programa de cocina en Netflix y el Principe Harry uno sobre Polo

Ya pasó más de un año desde que Meghan Markle y el Príncipe Harry presentaron en Netflix el documental en el que hablaban de su vida, de la Corona británica y de todas las adversidades que tuvieron que atravesar desde que decidieron formar una familia y alejarse de los deberes que impone la realeza.

El segundo proyecto tendrá como protagonista a Meghan. La actriz, que se destacó por su personaje en la serie «Suits», se pondrá al frente de un programa de cocina que se podrá ver por Netflix.

Pero hay un tercer proyecto del que aún no se sabe demasiado, en el que el Príncipe Harry haría un show para hablar sobre el Polo, un deporte que practica desde pequeño.

Según informó Deadline, el show de Meghan aún no tiene nombre ni fecha de estreno porque está en la fase inicial del proyecto, que lo encabezan productores con mucha experiencia en este ámbito ya que estuvieron al frente de otros realities culinarios. “The Intellectual Property Corporation» de Sony Pictures Television está detrás del proyecto, mientras que Michael Steed (The Mind of a Chef) estará a cargo de la dirección.

Los creadores describieron que el programa contará “los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad”. Además, detallaron que la duquesa no solamente protagonizará el programa, sino que también será su productora ejecutiva.

Lo que no quisieron adelantar es si el show contará con invitados especiales. Markle tiene amistades de muy alto perfil y algunos especulan con que puedan aparecer personalidades como Mariah Carey o Serena Williams.

El afectuoso mensaje del príncipe Harry y Meghan Markle por la salud de Kate Middleton

Luego de que la princesa Kate Milddleton comunicara su diagnóstico con un video que en pocos minutos se viralizó en todas las plataformas, el príncipe Harry y Megjan Markle le dedicaron un afectuoso mensaje a su cuñada, mediante un comunicado.

En el escrito, publicado por la CNN, escribieron: «Deseamos salud y curación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz«.

Pese a las distancias y versiones de enfrentamientos durante los últimos años, Harry y Meghan no dudaron en manifestar su acompañamiento a la princesa y su familia, en este momento tan delicado.

«En la sombra», la biografía de Harry

Desde los adelantos filtrados por la prensa británica hasta las declaraciones de quienes habían podido dar un vistazo previo, el libro de memorias del príncipe Harry, “En la sombra”, generó varias controversias en Gran Bretaña.

El libro se publicó en 16 idiomas y se realizaron lanzamientos masivos en todo el mundo, conscientes de la expectativa que se había generado tras el reciente estreno del documental de la pareja en Netflix, bajo el nombre de “Harry y Meghan.