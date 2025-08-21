Tini Stoessel habló de su deseo de ser madre tras reconciliarse con Rodrigo De Paul

Luego de su reconciliación con el futbolista Rodrigo De Paul, Tini Stoessel sorprendió al hablar de uno de sus grandes anhelos personales: convertirse en madre.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su deseo de ser madre

Durante una entrevista, a la cantante le preguntaron directamente si tenía ese deseo y su respuesta fue contundente. “Me encantaría ser mamá, toda mi vida siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad”, confesó.

Con total sinceridad, Tini reconoció que atravesó un tiempo en el que esa idea quedó en pausa. “Hubo un momento de mi vida en el que se me apagó, pero no por algo malo”, explicó. Sin embargo, agregó que en este último tiempo recuperó esa ilusión: “La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo presente, me encantaría”.

Las declaraciones llegan en medio de una nueva etapa para la artista, tanto en lo personal como en lo profesional, y reflejan un costado íntimo de la intérprete que suele mantener en reserva.

Tini y Rodrigo de Paul firmarán un acuerdo prenupcial: los detalles

Se confirmó que Tini y Rodrigo de Paul firmarán un contrato prenupcial. Así lo anunció Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo: «El contrato se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami».

Naiara Vecchio aportó más información: «Lo van a hacer antes de su casamiento porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas». Además, la periodista explicó que «la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul«.

Luego de dar esta afirmación, Vecchio contó algunas inversiones de Rodrigo de Paul: «Además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario. Él tiene su marca». Para cerrar, la periodista dijo que «los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa«.

Vale destacar que la pareja ya se encuentra radicada en Miami, donde el futbolista de la Selección Argentina juega en el Inter Miami y es compañero de Lionel Messi.