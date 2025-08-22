Julia Mengolini desmintió estar en una relación con Fito Páez y apuntó contra LAM: ¿Qué dijo?

Este jueves, la periodista negó rotundamente estar en una relación con el músico y disparó contra el programa de Ángel de Brito. Mirá acá lo que dijo y todos los detalles.

Julia Mengolini desmintió estar en una relación con Fito Páez: ¿Qué dijo?

Hace unos días, se conoció que Fito Páez terminó su relación con Eugenia Kolodziej, tras 10 años en pareja. Luego, en LAM dieron la primicia que el cantante habría vuelto a apostar en el amor con Julia Mengolini, con quien tuvo un noviazgo de un año, que terminó en 2013.

Tras esta noticia, Malena Pichot, amiga de la periodista, fue la primera que desmintió este rumor. A su vez, Mengolini también habló del tema en su programa de radio Segurola y Habana. Primero, apuntó contra el programa por no haberle consultado: «Mi teléfono lo tiene todo el mundo y nadie me escribió para preguntarme«, aseguró.

Luego, criticó directamente a Pepe Ochoa, el panelista que dio la información: «Forma parte de la operación para volverme loca o sos de los periodistas más chotos del espectáculo«, explotó.

Julia Mengolini desmintió estar en una relación con Fito Páez: ¿Cuándo fue la última vez que se vieron?

Julia Mengolini negó tener un vínculo amoroso con Fito Páez. Lo dijo en su programa en la radio Futurock. La periodista contó que continua con su actual pareja, con quien tuvo su única hija en 2019: «No me separé de Fede ni estamos en crisis. Estoy en un momento bárbaro con mi pareja, espectacular, en la plenitud».

Para cerrar el tema, indicó cuál fue la última vez que se vio con el músico: «No hay ningún tipo de acercamiento con Fito, la última vez que lo vi fue cuando vino acá a hacer la nota. No tomamos ni un café, nada». Esta entrevista se realizó en el programa de radio de la periodista en mayo de 2025.

Hasta el momento, Fito Páez no se pronunció en público ni en redes sociales de esta posible reconciliación con Mengolini. Según LAM, se encuentra soltero desde 2024.