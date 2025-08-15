En las últimas horas, se conoció que la cantante y el futbolista firmarían un acuerdo antes del casamiento. Conocé acá de qué se trata y todos los detalles de la boda.

Tini y Rodrigo de Paul firmarán un acuerdo prenupcial: los detalles

Se confirmó que Tini y Rodrigo de Paul firmarán un contrato prenupcial. Así lo anunció Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo: «El contrato se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami».

Naiara Vecchio aportó más información: «Lo van a hacer antes de su casamiento porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas». Además, la periodista explicó que «la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul«.

Luego de dar esta afirmación, Vecchio contó algunas inversiones de Rodrigo de Paul: «Además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario. Él tiene su marca». Para cerrar, la periodista dijo que «los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa«.

Vale destacar que la pareja ya se encuentra radicada en Miami, donde el futbolista de la Selección Argentina juega en el Inter Miami y es compañero de Lionel Messi.

El anillo de diamantes que despertó los rumores de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Los rumores de compromiso de Tini y Rodrigo de Paul son cada vez más fuertes. Según varios periodistas del espectáculo, la pareja se casaría en 2026 en Argentina.

En la presentación de Rodrigo de Paul en el Inter Miami, la cantante lucia en su dedo anular izquierdo, un increíble anillo de diamantes, que le habría dado el futbolista cuando le pidió casamiento en Marruecos.

A su vez, hace unos días, Pepe Ochoa confirmó en LAM que Tini ya habría agendado un turno en una casa de vestidos de novias para prepararse para la gran fecha.

«Empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia», contó el panelista. Y confirmó que el costo en la prenda «no baja de los 30 mil dólares«.