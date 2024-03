La caída de Instagram y Facebook: los mejores memes y el tuit irónico de Elon Musk

Este martes al mediodía se cayeron Instagram y Facebook. Así lo registraron los usuarios a través de otra red social: X, antiguamente Twitter. Esta red no pertenece a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Por su parte Whatsapp, la otra plataforma de la empresa, sigue funcionando.

La mayoría de los usuarios que contaron sobre su problema no podían actualizar sus inicios. Sin embargo, hubo otros que daban cuenta que se habían cerrado sus sesiones y no podían volver a loguearse.

Ante este hecho los usuarios de Twitter se unieron para expresar su descontento y reírse un poco de los situación.

Otros usuarios mostraron preocupación ya que sus sesiones en ambas redes sociales fueron cerradas y no recuerdan su contraseña para volver a ingresar.

En medio de las risas y los tuits apareció en la red social Andy Stone, el director de comunicaciones de Meta para avisar que estaban trabajando en solucionar el problema en sus servidores. Ante este hecho, el empresario y dueño de X Elon Musk ironizó al respecto en un posteo: «Si estas leyendo esto, es porque nuestros servidores funcionan». Y no solo eso, sino que publicó su propio meme riéndose de la situación.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working