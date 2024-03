Qué hizo Furia tras la sorpresiva salida de Agostina de Gran Hermano

En medio de una crisis de llanto, Agostina Spinelli sorprendió ayer a Santiago del Moro y anunció que se quería ir luego de un fuerte entredicho con Juliana «Furia» que la desestabilizó. Así fue como Gran Hermano le abrió las puertas hacia la salida, y la policía abandonó la Casa en plena madrugada de este lunes.

Por eso, durante las primeras horas de la mañana, el público se volcó a mirar qué había hecho Furia ante la salida de la exfuriosa que se convirtió en su enemiga poco tiempo después. Si bien se esperaba una reacción más efusiva, la jugadora se mostró como siempre celebrando la salida de Agostina de la Casa de Gran Hermano.

«Se confirma que Agostina se fue de la Casa y Furia prendió una vela» publicaron los seguidores de la entrenadora en redes sociales. Previamente, Furia festejó las salidas de Agostina y de Lisandro con la frase «hermosa mañana, verdad?», junto a Joel, Emmanuel, Isabel y Catalina.

Luego de una fuerte pelea en la cena de nominados, Agostina se quebró ante la salida de Lisandro de la Casa de Gran Hermano y decidió finalmente salir del juego, que cambiará nuevamente este lunes con el reingreso inesperado de Sabrina y de Denisse.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la sorpresiva salida de Agostina en Gran Hermano

Santiago del Moro se mostró molesto por la acción de Agostina, luego del episodio sorpresivo en la Gala de Eliminación. «Agostina se fue anoche a la madrugada. Si vos te quedaás es porque te bancas las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras» indicó el conductor de Gran Hermano en su programa de radio de este lunes.

«A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la Casa; ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy, me voy’» concluyó Santiago del Moro sobre la decisión de Agostina.