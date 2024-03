La casa de Gran Hermano dividida por Alfa y Furia: ¿Catalina deja de ser furiosa?

Las participantes Catalina Gorostidi y Juliana «Furia» Scaglione son amigas desde sus primeros días en la casa de Gran Hermano. Juntas se convirtieron en dos de las jugadoras más fuertes de la casa. Sin embargo, el ingreso de dos participantes de la edición pasada podría dar por terminado el vínculo entre «las hermanitas».

Esta semana entró a la casa más famosa del país Walter «Alfa» Santiago, uno de los jugadores más polémicos de la edición pasada de Gran Hermano. El «hermanito» se quedará en la casa hasta este fin de semana.

Este inesperado ingreso puso muy contenta a Furia, quien ya había manifestado sus ganas de que ingresara, pero desconcertó a Catalina. Es que la participante reingresó en el repechaje, pero antes de hacerlo tuvo un cruce con Alfa por Twitter.

“¿Qué carajo hace Alfa con nosotros? Tu GH ya terminó cariño” había tuiteado en febrero Cata, referenciando a la presencia de Walter en la tribuna del programa. “¿Quién carajo te crees que vos? Soy parte de GH y de este gran equipo, y de esta gran familia que es Telefe» le contestó «el Alfa»

Luego, Lucía «Tora» Villar contó en un vivo que el exjugador le tiró onda a Catalina antes de tener este cruce y ella lo rechazó.

La reacción de Catalina a la llegada de Alfa.

«Vos cuídate chiquita, vine a poner orden» le dijo Alfa a cata luego de entrar a la casa «Esta es mi casa esta edición, no la tuya» contestó contundente la «hermanita». «Vos sos ocupa» la desafió Walter.

Gorostidi rompió en llanto cuando se le acercaron Martín Ku y Bautista a consolarla. «No te preocupes, con El Manza lo vamos a joder» expresó Martín. De esta forma, quedaron Nicolás, Martín, Manzana y luego Virginia (quién ya no es tan cercana con Furia) del lado de Catalina.

Manzana y el chino le cuentan a cata que molestan a alfa así catalina no queda expuesta, increible que la lealtad viene de gente que ni te lo esperas❤️‍🩹 los quiero #GranHermano pic.twitter.com/5E5m9ouTtp — katerina (@laschicasyyo) March 26, 2024

Luego, Catalina y Alfa tuvieron un fuerte cruce en el patio. «Boludo serás vos ¿qué se siente que no te quiera nadie acá tampoco?» le dijo ella a Walter. «Nena ya me llenas las pelot*s, me estás cansando nena, tranquilita, pel*tuda, imbécil» contestó él.

FUERTE CRUCE ENTRE ALFA Y CATALINA



ALFA: ¿Qué es esto?

MARTÍN: Para metertelo en el orto

CATALINA: Te amo Chino

ALFA: Boluda

CATALINA: Boludo serás vos ¿qué se siente que no te quiera nadie acá tampoco?

ALFA: Me estás cansando nena, tranquilita, pel0tuda, imbécil#GranHermano pic.twitter.com/5WvcHt9CNA — TRONK (@TronkOficial) March 26, 2024

Ante los repetidos conflictos entre Gorostidi y Santiago, Furia no defendió a su amiga y el público lo notó. Sumando a esto, Juliana hizo comentarios sobre «Big Ari» que los usuarios calificaron como gordofobicos y los seguidores de Furia en Instagram comenzaron a bajar.

Conversando con «Manzana», Catalina le dijo sobre su amistad con la jugadora: «Vino este pel*tudo que recién lo conoce y le dice ‘Yo le voy a sacar la careta a Catalina’ y en vez de creerme a mí que soy su amiga y que nunca le fallé en todo el juego, le cree a él». Ahora, con la entrada del enemigo de Alfa «Big Ari» las cosas podrían complicarse aun más.