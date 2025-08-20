La China Suárez habló de su vida en Estambul con Mauro Icardi: “No me va a alcanzar la vida para conocer todo”

Eugenia «La China» Suárez se mudó a Estambul para estar junto a Mauro Icardi, mientras él se desempeña como jugador del Galatasaray.

China Suárez contó como es su vida en Turquía

Si bien se les complicó con sus hijos a la hora de acordar la mudanza con los padres de los niños, ella está encantada con su nueva vida en Turquía y así lo expresó en sus redes sociales.

“Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul”, comenzó a escribir en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la ciudad.

“Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó la China.

Este posteo lo hizo antes de tener un problema en un shopping, donde se pudo ver a Mauro muy enojado y golpeando a un fan, mientras ella gritaba con sus dos hijos menores de los brazos