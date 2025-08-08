Aseguran que Benjamín Vicuña busca «destruir» a la China Suárez por su polémico posteo

El vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña habría quedado destruido tras el polémico posteo de la actriz en el que expuso a su ex pareja, tildándolo de “mal padre” por haberle revocado el permiso libre para poder viajar a Turquía con sus hijos hace un mes.

Posteo letal y consecuencias: Vicuña planea accionar contra la China Suárez

Si bien Benjamín Vicuña se mantuvo calmo y no brindó declaraciones a la prensa, una fuente cercana a él asegura que planea iniciar acciones legales una vez que las “aguas se calmen”.

Así lo informó Marina Calabró en su ciclo radial en El Observador: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir».

Guido Záffora, quien aseguró tener la misma información, sumó: “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar».

Por otra parte, Marina recalcó que el posteo afectó la vida laboral del actor: “Se le cayeron laburos y marcas”.

La China Suárez se mudó a Estambul y lo anunció con un posteo romántico

El delantero del Galatasaray y la actriz atraviesan un presente de gran exposición mediática y romántica, al menos según lo que muestran en sus publicaciones. Y ahora, su historia suma un nuevo capítulo: el comienzo de una vida juntos en Estambul.

A través de Instagram, Suárez compartió una imagen con dos llaveros con strass rosados que llevan las iniciales “E” y “M”, en referencia a su nombre y al del futbolista. Las piezas estaban junto a las llaves de su nueva casa.

Debajo de un pequeño adorno de león en tonos dorados y cobrizos, la actriz escribió: “Hogar nuevo. Mauro Icardi. Oficialmente mudados”, junto a emoticones de corazones y la ubicación geográfica de Estambul.