La China Suárez y Maxi López ¿tuvieron un romance?: el chat que los compromete

El «Wandagate» parece que nunca va a terminar. Al escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y la China Suárez ahora se sumó Maxi López. Según aseguró Juan Etchegoyen, una mujer del medio compartió chats donde el futbolista le confiesa haber tenido una noche de pasión con la novia de Icardi. Qué dijo la China sobre las acusaciones.

La impactante confesión que hizo Maxi López sobre la China Suárez en supuestos chats filtrados

Juan Etchegoyen tiró una tremenda bomba en su programa en Mitre Live: mostró supuestas pruebas de que la China Suárez y Maxi López tuvieron un encuentro sexual. “Tengo en mi poder chats que comprometen al ex de Wanda Nara y lo vinculan a la novia de Mauro Icardi”, dijo polémico.

“En este programa hablamos de la infidelidad de Maxi a Daniela Christiansson porque tengo chats que son de diciembre y enero pasado que son subidos de tono que mantuvo López con una mujer del medio, que ahora te voy a dar el nombre”, continuó Juan.

«Todo me llega a mí por esta mujer que protagonizó conversaciones muy jugadas con el ex futbolista de River. Hoy voy a ir con la primera parte de este material muy escandaloso. Se llama Luah Martínez y no sólo me asegura detalles muy fuertes de su vínculo con Maxi sino que también tiene cómo comprobarlo», explicó.

Luego, fue directo con la información más fuerte: «Voy a mostrar una serie de chats que me llegaron donde Maxi López le dice a Luah que tuvo relaciones sexuales con Eugenia «la China« Suárez. No especifica ni cuándo ni cómo pero ya el dato es terrible”.

El supuesto chat donde Maxi López confiesa haber tenido sexo con la China Suárez

“Ahí estás viendo el chat de Maxi con Luah donde le habla de la China Suárez, dice y confirma que tuvo un vínculo sexual con la actriz. Fíjate que habla de Wanda y Mauro. Dice Maxi en este chat ‘ni él ni ella lo saben’ y remata con una frase contra Icardi lapidaria. Maxi dice en este chat ‘le gusta lo usado al crack’”, explicó Etchegoyen y aclaró que el chat es del 12 de enero de 2024.

Por su parte, la China intentó desmentir esta versión en una comentario en Instagram. En un posteo donde detallaban la noticia, la actriz comentó: «Jajaja un límite. UNO».