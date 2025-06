La confesión de Gastón Pauls sobre su adicción: “Sabía que iba a perder a Agustina Cherri”

Andrea Rincón conduce el programa «Con Todo Respeto», por Canal 9, donde habla de las adicciones y da consejos para poder salir. Durante una entrevista con Gastón Pauls, el actor contó sobre el importante rol que tuvo Agustina Cherri, su exmujer, en todo el proceso de recuperación.

«Estoy muerto, la estoy perdiendo»: el desgarrador relato de Gastón Pauls sobre su adicción y Agustina Cherri

“Me pasó que yo había reconocido públicamente mi adicción y veo a un conductor de televisión burlándose de mí y a mí m angustió mucho y lo que más bronca me daba es que él había estado tomado merca conmigo seis meses atrás”, contó el actor y analizó que “si te reís, es porque estás bloqueado y porque en algún punto esto te está tocando y no lo podés ver”.

“La noche más fatídica, fue después de cinco noches sin dormir… Hay algo que tiene que ver con lo emocional y lo espiritual, hay un vacío que uno quiere llenar con sustancias. En algo estamos emparentados los adictos, en que hay un vacío que necesitamos que sea llenado. No solo que no se llena con esas sustancias, sino que se agrande, cuando le metés cocaína, se hace más oscuro”, sumó.

«Ojalá fuera una sola vez, yo había tenido un montón de intentos de dejar. Cuando se murió un amigo, cuando se suicidó otro, cuando casi me muero de una sobredosis una noche, cuando en pedo choqué y casi mato a un amigo

entre los adictos nos decimos que un adicto está en el fondo del pozo y agarra una pala para cavar más», continuó.

Luego Pauls reconoció que la que le dio la fuerza para poder salir de ese pozo fue su exmujer, Agustina Cherri: “Creo que la más fuerte fue cuando Agustina, que era mi pareja, dejó de contestarme, estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Ella no me miró, solo estuvo leyendo el mismo libro, hasta que en un momento pensé ‘estoy muerto‘, porque estoy hablando y no me ve ni me escucha, y después inmediatamente dije ‘no estoy muerto, la estoy perdiendo’ y yo sabía que ella iba a ser la madre de mis hijos y ahí pude decir ‘estoy enfermo, necesito ayuda’”.