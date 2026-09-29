La conmovedora despedida de Baby Etchecopar al Negro Oro: «Perder a un hermano»

Baby Etchecopar compartió una sentida carta para recordar a Oscar “El Negro” González Oro, quien murió a los 74 años en Punta del Este. El conductor repasó cuatro décadas de amistad, los años compartidos en Radio 10 y reveló el lugar que ocupaba el periodista en su vida.

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro continúa generando homenajes y mensajes de quienes compartieron con él buena parte de su trayectoria. Esta vez fue Baby Etchecopar quien eligió despedir a su amigo con una extensa carta en la que dejó de lado su carrera profesional para hablar del vínculo personal que construyeron durante décadas.

Etchecopar publicó el mensaje acompañado por un video de archivo en el que ambos aparecen juntos, un recuerdo de los años en los que coincidieron en los medios.

La carta de Baby Etchecopar para despedir al Negro Oro

El conductor comenzó su mensaje dirigiéndose directamente a su amigo y recordando los cerca de 40 años que compartieron.

Pero uno de los puntos más emotivos llegó cuando explicó que nunca consideró a González Oro simplemente un colega. Para Baby, el vínculo había trascendido hacía tiempo el trabajo y se había convertido en una relación familiar.

“No fuiste un compañero de trabajo, ni mucho menos un colega”, expresó en uno de los pasajes de la carta.

Etchecopar recordó especialmente la denominada “familia de Radio 10”, de la que también formaron parte figuras como Eduardo Feinmann y Daniel Hadad. Según explicó, fueron años atravesados por éxitos, conflictos y momentos difíciles que terminaron fortaleciendo los vínculos entre ellos.

“Me provocaste las mejores carcajadas de mi vida”

Entre los recuerdos, Baby eligió destacar especialmente el humor que compartía con González Oro.

“Me provocaste las mejores carcajadas de mi vida”, escribió al recordar aquellas jornadas juntos.

La relación entre ambos se había extendido durante más de cuatro décadas. Días atrás, Etchecopar contó a Agencia Noticias Argentinas que durante 16 años prácticamente se vieron todos los días por el trabajo que compartían en Radio 10 y otros proyectos.

También reveló un detalle que dimensiona la cercanía entre las dos familias: sus hijos llamaban “tío” al Negro Oro.

Los años de Radio 10 que marcaron su amistad

Buena parte del vínculo entre González Oro y Etchecopar se construyó alrededor de la radio.

Ambos fueron figuras centrales de Radio 10 durante una de las etapas de mayor repercusión de la emisora. Allí compartieron jornadas de trabajo, programas, reuniones y una amistad que continuó incluso después de que sus caminos profesionales se separaran.

En su carta, Baby reconoció que aquella “familia” también atravesó peleas y enfrentamientos, aunque destacó que permanecer juntos les permitió superar momentos difíciles.

La despedida terminó con una de las frases más fuertes del mensaje: para Etchecopar, la muerte del Negro significó “perder media vida al perder a un hermano”.

La última etapa de Oscar González Oro en Uruguay

González Oro murió el viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde se había instalado en 2020.

En los días posteriores a su muerte, Etchecopar también reveló que mantenía conversaciones frecuentes con su amigo junto a Daniel Hadad y Eduardo Feinmann.

Según relató posteriormente en Infama, habían intentado convencerlo de regresar a Buenos Aires e incluso Baby le había ofrecido vivir en su casa, pero González Oro había decidido permanecer en Uruguay.

Su muerte provocó numerosas despedidas de colegas y amigos, además de un homenaje especial organizado por Radio Rivadavia, la última emisora en la que trabajó.

La carta de Etchecopar, sin embargo, mostró una dimensión diferente del histórico conductor: la del amigo que, después de cuatro décadas, ya formaba parte de su propia familia.

Con información de Clarín