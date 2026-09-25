«Tuve un infarto y no me di cuenta»: la impactante confesión del Negro González Oro

En medio de la conmoción que generó la noticia de su deceso a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, volvió a la escena pública una de las confesiones en primera persona más crudas y aleccionadoras que dejó Oscar «el Negro» González Oro sobre su propia salud.

Durante una recordada participación en el programa televisivo PH: Podemos Hablar, Oscar «el Negro» González Oro había narrado con su habitual franqueza cómo un control médico preventivo terminó convirtiéndose en una cirugía de urgencia a corazón abierto, con tres bypass.

Aquel episodio no solo marcó un punto de inflexión en su vida privada, sino que expuso cómo un infarto silencioso y asintomático puede pasar inadvertido bajo la apariencia de un simple malestar nocturno, abriendo una conversación médica fundamental sobre los signos de alarma cardiovascular.

«El problema está en el corazón«: la anécdota del Negro González Oro en PH: Podemos Hablar

Al rememorar aquel momento decisivo frente a las cámaras, Oscar «el Negro» González Oro contó que acudió a realizarse estudios convencido de que su cuadro respondía al consumo acumulado de tabaco: «Yo entré en la clínica diciendo: ‘Negro, listo, es cáncer de pulmón’, porque hice todo lo posible por estar enfermo de los pulmones«.

Sin embargo, la devolución del equipo médico descolocó por completo sus expectativas y encendió de inmediato las alarmas asistenciales: «Tus pulmones están perfectos, el problema está en el corazón, tenemos que operar porque tenés tres arterias ocluidas».

La advertencia de los especialistas fue taxativa: existía un riesgo inminente de muerte súbita, si no se realizaba una intervención quirúrgica inmediata para revascularizar el músculo cardíaco.

En ese marco, le practicaron un procedimiento a corazón abierto que incluyó la colocación de un triple bypass.

El infarto no percibido y el relato del dolor del Negro González Oro

La mayor sorpresa para el conductor surgió durante la revisión de los estudios por imágenes, que le realizaron antes de ingresar al quirófano.

Según relató Oscar «el Negro» González Oro, una sombra oscura en las placas alertó a los médicos sobre una lesión previa que él jamás había identificado como un evento coronario agudo: «Cuando me mostraron la radiografía vi que tenía una mancha negra, pregunté qué era y me dijeron que era un infarto».

«Yo tuve un infarto pero no me di cuenta: una noche me desperté y me habían empezado a doler los brazos y las piernas, me duché y se me calmó, pero fue un infarto», explicó el periodista.

El episodio reflejó cómo la falta de síntomas tradicionales, como la opresión retroesternal opresiva o la falta súbita de aire, puede dilatar la búsqueda de ayuda médica, un fenómeno que la cardiología clínica cataloga como isquemia silente.