Acuerdo estratégico: YPF abastecerá a las Fuerzas Armadas y Defensa protegerá infraestructura energética

Carlos Presti y Horacio Marín sellaron el convenio que garantiza la provisión de combustibles y la cooperación logística entre Defensa e YPF. (Foto: ministerio de Defensa)

El Ministerio de Defensa de la Nación e YPF sellaron un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de fortalecer la provisión de combustibles, lubricantes y servicios para las Fuerzas Armadas, y articular mecanismos de cooperación enfocados en la infraestructura energética del país.

El acuerdo fue suscripto por las autoridades de la cartera de Defensa y el presidente y CEO de la petrolera de bandera, Horacio Marín, estableciendo una nueva hoja de ruta de trabajo conjunto entre ambas organizaciones del Estado nacional.

Abastecimiento militar y beneficios en surtidores

A partir de este convenio, YPF ratificó su compromiso de participar, previa evaluación, en los distintos procesos licitatorios impulsados por el Ministerio para la adquisición de combustibles y lubricantes a gran escala.

Entre los puntos más destacados del abastecimiento, la petrolera intervendrá en los requerimientos logísticos de la Campaña Antártica Argentina y en el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID).

Firmamos con @YPFoficial un Convenio Marco de Colaboración para fortalecer la provisión de combustibles, lubricantes y servicios para nuestras Fuerzas Armadas y articular mecanismos de cooperación en materia de infraestructura energética estratégica.



El acuerdo fue suscripto por… pic.twitter.com/c5RJiqvL2X — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) September 28, 2026

Además, el acuerdo contempla un impacto directo para los uniformados. Se avanzará en la implementación de programas de fidelización y descuentos en todo el país, destinados a:

Personal militar activo y retirado.



activo y retirado. Veteranos de Guerra .



. Personal civil vinculado a la Defensa Nacional.



Logística y protección de la infraestructura crítica

El otro eje central del convenio apunta a la contraprestación operativa. El Ministerio de Defensa se comprometió a colaborar, dentro del marco de sus competencias, en tareas logísticas vinculadas a objetivos estratégicos de interés nacional.

En este sentido, las Fuerzas Armadas promoverán mecanismos de cooperación directa para la protección de infraestructura energética crítica, un punto vital para el resguardo de las operaciones y los principales nodos de transporte de hidrocarburos a lo largo del país.

Con esta firma, ambas instituciones buscan profundizar el vínculo institucional para garantizar los recursos de la Defensa Nacional y dotar de mayor seguridad estratégica al sector energético.