“Dejame morir acá”: la última frase del Negro González Oro que recordó Baby Etchecopar

En una revelación que conmovió profundamente al ambiente radial rioplatense, se conocieron algunos detalles inéditos sobre los últimos días de Oscar «el Negro» González Oro, fallecido el pasado viernes 25 en su residencia de Punta del Este, Uruguay.

Durante una entrevista concedida al programa Infama, emitido por la pantalla de América TV, el periodista y conductor Baby Etchecopar rompió el silencio, rememorando el contacto semanal que sostenía con su histórico colega de Radio 10, explicando las razones por las cuales «el Negro» González Oro rechazó sistemáticamente toda propuesta de auxilio habitacional en Buenos Aires, y compartiendo la dolorosa frase con la que su amigo anticipó su deseo de no ser visto en condiciones de extrema vulnerabilidad física.

Los llamados semanales y la negativa del Negro González Oro ante la ayuda de Baby Etchecopar

A lo largo de su testimonio en televisión, Baby Etchecopar detalló el seguimiento continuo que, junto a Daniel Hadad y Eduardo Feinmann, mantenían desde Argentina para monitorear la cotidianidad de Oscar «el Negro» González Oro en el país vecino.

Según explicó el comunicador, Hadad llegó a ofrecerle costearle un departamento exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires para que estuviera acompañado, mientras que él mismo le propuso instalarse en su propio hogar familiar; sin embargo, el locutor declinó cada alternativa: «Daniel todo el tiempo estaba llamando, muy conectado a Punta del Este, y yo también; semanalmente lo llamábamos para saber qué necesitaba, pero nunca quiso nada, no aceptó nada«.

La determinación de aislarse en su casa balnearia respondía, según precisó Etchecopar, a una cuestión de estricto orgullo personal: tras haber visto una imagen de su amigo con una marcada delgadez y un profundo decaimiento anímico, entendió que el periodista no deseaba exhibir el deterioro de su salud ante sus seres queridos.

En esa misma línea, rememoró el último y doloroso intercambio telefónico que mantuvieron: «Me lo dijo a mí: ‘Dejame morir acá, dejame morir tranquilo acá, Baby, yo te adoro, voy a ir el miércoles para Buenos Aires’, pero nunca llegó; lo llamé y me dijo que se le complicaba por reuniones, cuando en realidad estaba en cama«.

El lazo familiar, la visita de sus hijos y la despedida del Negro González Oro

La conversación también abordó el complejo cuadro vincular que atravesaba Oscar «el Negro» González Oro con respecto a sus hijos, en el tramo final de su existencia.

Ante la consulta sobre su situación doméstica, Etchecopar reveló que el propio locutor le confió que no mantenía diálogo con su hijo biológico Agustín, al tiempo que aguardaba la llegada de Pablo, quien viajó especialmente a la costa esteña, convivió con él durante una semana, acondicionó diversos aspectos operativos de la vivienda y dejó directivas antes de regresar a sus tareas laborales en Buenos Aires.

El testimonio televisivo complementó una sentida carta abierta difundida por Etchecopar a través de sus redes sociales, donde definió la relación construida durante más de cuarenta temporadas de labor compartida en los estudios radiales como un parentesco electivo, reivindicando que para su grupo íntimo el verdadero triunfo radicaba en haber sido hermanos de la vida, y asumiendo que su partida representa perder una parte irremplazable de su propia historia.