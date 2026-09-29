MasterChef Celebrity arrancó con tensión: Martitegui frenó a la Negra Vernaci y ella reaccionó sin filtro

MasterChef Celebrity recién comenzó y ya dejó uno de los primeros momentos incómodos de la temporada. Germán Martitegui frenó a Elizabeth “La Negra” Vernaci en plena devolución y la respuesta de la conductora no tardó en llegar.

El estreno de MasterChef Celebrity no solo dejó buenos números de rating para Telefe. La primera gala también tuvo tensión, ironías y un inesperado cruce entre Germán Martitegui y Elizabeth “La Negra” Vernaci que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Todo ocurrió durante la devolución del primer desafío, después de que Vernaci cocinara en dupla con China Ansa. Las participantes tuvieron que preparar un plato inspirado en una galaxia y presentarlo frente al renovado jurado integrado por Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Qué pasó entre Germán Martitegui y la Negra Vernaci

La tensión apareció cuando llegó el momento de evaluar el plato. Martitegui comenzó destacando algunos puntos de la preparación, entre ellos el puré de zapallo y la cocción del pescado, pero también cuestionó otros elementos de la presentación.

Mientras el chef explicaba qué aspectos no lo habían convencido, Vernaci intervino para contar qué habían intentado hacer junto a China Ansa.

La interrupción no cayó bien.

“No es radio esto”, lanzó Martitegui. Sorprendida, Vernaci le preguntó qué quería decir y el chef profundizó su observación: “Podés hacer una pausa y yo puedo dar mi devolución”.

La conductora reaccionó inmediatamente y dejó ver su incomodidad: “Ah, así venimos, ok”.

El intercambio fue difundido por PrimiciasYa, que destacó el tenso momento vivido durante una de las primeras devoluciones de la nueva temporada.

La reacción de la Negra Vernaci después del cruce

La discusión no terminó frente al jurado. Una vez en la entrevista individual del reality, Vernaci volvió sobre lo ocurrido y apuntó contra Martitegui.

Molesta por el tono de la devolución, cuestionó al chef y dejó en claro que no estaba dispuesta a quedarse callada ante los comentarios que considerara innecesarios.

El episodio parece anticipar una de las dinámicas que podría atravesar su participación. Incluso antes de comenzar el programa, Vernaci había reconocido que uno de sus mayores desafíos sería acostumbrarse a ocupar el lugar de participante, después de años conduciendo sus propios ciclos.

También había bromeado sobre su relación con Martitegui y anticipado que, aunque tenía buena relación con los integrantes del jurado, no evitaría enfrentarlos si no estaba de acuerdo con alguna devolución.

Vernaci y China Ansa también tuvieron diferencias

La dupla de Vernaci y China Ansa ya había dado que hablar antes del estreno.

Durante las grabaciones se había conocido que las dos periodistas tuvieron diferencias mientras intentaban organizarse para cocinar juntas. La propia Ansa había adelantado que no lograron ponerse de acuerdo fácilmente durante el desafío.

La primera emisión finalmente mostró parte de esa dinámica. Al descubrir que debían trabajar juntas, Vernaci volvió a jugar con esa supuesta rivalidad, aunque ambas consiguieron completar el plato y presentarlo ante el jurado.

Y pese a los cruces y las dificultades durante la preparación, el resultado terminó siendo favorable: Vernaci y Ansa estuvieron entre las primeras participantes que consiguieron subir al balcón.

MasterChef Celebrity comenzó con cruces y tensión

La nueva temporada comenzó este lunes con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción y una modificación importante en el jurado: Maru Botana reemplazó a Donato de Santis y se sumó a Betular y Martitegui.

Durante la primera gala cocinaron 12 de los 24 famosos que integran el certamen, divididos en duplas.

Pero entre platos, devoluciones y los primeros delantales grises, el intercambio entre Martitegui y Vernaci terminó convirtiéndose en uno de los momentos que marcó el debut.

Y si la primera noche sirve como anticipo, la relación entre la conductora y el exigente chef promete convertirse en uno de los focos de tensión de esta edición de MasterChef Celebrity.